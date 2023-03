Difesa da rinforzare: l'Udinese ripesca Zeegelaar

Marvin Zeegelaar è tornato a Udine. Il 32enne olandese, rilasciato lo scorso 30 giugno alla scadenza del contratto, ieri da svincolato si è allenato al Bruseschi e ha svolto le visite mediche per rimettersi alle decisioni dell’Udinese che in queste ore sta valutando il suo tesseramento.

È questa la mossa in casa bianconera dopo l’analisi del risultato contro lo Spezia, l’ennesimo pareggio delle ultime 16 giornate di campionato, durante le quali in una sola occasione sono arrivati tre punti tutti in una volta, contro la Sampdoria, dall’altra sera sul fondo della classifica.

Troppo poco per una squadra che era partita lancia in resta all’inizio del torneo per diventare via via deludente. Sotto la lente in prima battuta il rendimento della squadra, con alcuni singoli che hanno cominciato a steccare troppo spesso, commettendo errori che, nelle singole partite, poi si sono rivelati condizionanti.

Nelle ultime uscite l’emblema del calo di rendimento è stato Success, nel quale convivono indolenza e genialità. Ma anche Becao non più quello di una volta e Beto viaggia troppo a corrente alternata, laddove servirebbe un salto di qualità al quale è atteso pure Samardzic.

Dopo la lunga sosta per far spazio ai Mondiali hanno inciso molto anche gli infortuni, quelli gravi, in particolare quello di Deulofeu che hanno tolto all’Udinese un bel po’ di imprevedibilità in fase offensiva. Per questo, dopo aver sperato in un recupero, sfumato proprio in occasione della trasferta di Marassi in casa Samp, il club ha deciso si intervenire al volo sul mercato, tesserando il francese Thauvin, campione del mondo nel 2018 ma reduce da un anno e mezzo di futbol bailado in Messico, là dove i ritmi di gioco sono tutt’altro che europei.

Morale della favola, serviranno delle settimane per rivederlo (ci si augura) decisivo, ma intanto l’Udinese ha perso anche un jolly difensivo come il mancino Ebosse (altro intervento al ginocchio, come per Deulofeu).

Andrea Sottil a questo punto ha valutato assieme alla società la possibilità di cambiare rotta a livello tattico per passare alla difesa “a 4”, una mossa che però è stata per il momento accantonata, come conferma l’arrivo di Zeegelaar in Friuli, un elemento che può recitare lo stesso ruolo di Ebosse, un po’ centrale di sinistra, un po’ esterno alle spalle di Udogie.

Insomma, Nuytinck avrebbe fatto ancora comodo all’Udinese, è stato lasciato partire in direzione Sampdoria a gennaio (perché prossimo alla scadenza di contratto) troppo a cuor leggero, così come bisognava forse valutare l’arrivo immediato di un nuovo Makengo dopo la cessione, visto che Arslan – altra grande delusione di queste settimane – sembra ormai la versione calcistica del “Trottolino amoroso” di Mietta e Minghi.