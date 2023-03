Pordenone, l’avversario sulla carta migliore per un esordio da 3 punti

Se si guarda l’andamento del Pordenone del girone d’andata, sembra non esserci avversario migliore della Pergolettese per l’esordio di domenica del Pordenone al Tognon. Nella prima manche del campionato, infatti, al cospetto dei lombardi i ramarri avevano cominciato la loro serie di vittorie consecutive più lunga (quattro).

Non solo: vincendo per 5-1 avevano ottenuto l’affermazione in esterna più larga tra i professionisti durante la gestione Lovisa. In precedenza il Pordenone aveva vinto per 5-1 soltanto tra i dilettanti (in Eccellenza il 9 dicembre 2007, 5-1 al Facca con l’Azzanese).

Tutti aspetti che fanno ben sperare società, staff tecnico, calciatori e tifosi che vogliono festeggiare il rientro in provincia con i tre punti. Servono per consolidare ulteriormente i rapporti tra le parti, ma ovviamente sono necessari anche per la classifica, considerato che la squadra di Di Carlo si trova al secondo posto a una sola lunghezza dalle tre capolista (Pro Sesto, Lecco e Feralpisalò).

All’andata, con quel 5-1 rifilato alla “Pergo”, i neroverdi si avviarono a quel favoloso più 5 maturato sulla prima delle inseguitrici dopo la quarta affermazione di fila ottenuta col Novara (1-0 a Lignano). Tra i due successi il Pordenone aveva sconfitto il Lecco (per 5-0 al Teghil) e il Piacenza (per 3-0 al Garilli).

Sembrava che quel periodo potesse non finire più e che i neroverdi potessero fuggire definitivamente verso la B. Non andò così, se si tiene conto che dopo aver steso il Novara il meccanismo si inceppò, causando un ruolino di marcia di tre sole vittorie da fine novembre a metà febbraio.

Il Pordenone ha avuto e ha tuttora il tempo per rimettersi in corsa. Ora, però, non può più sbagliare. Alla fine del campionato manca solo un mese e mezzo, quindi per dare un segnale alle avversarie c’è la necessità di inanellare come durante il girone d’andata una serie di vittorie consecutive.

Per farlo il gruppo di Di Carlo sarà spinto per le cinque partite casalinghe in programma da qui alla fine dai propri tifosi: un dodicesimo uomo che serve a una formazione che anche a Salò non è riuscita ad esprimere appieno le proprie potenzialità.

A un buon primo tempo è seguita una ripresa più attendista. Avrà fatto parte della gestione della partita, comprensibile visto che si giocava sul campo di una formazione forte e di vertice.

Tuttavia d’ora in avanti non si può più speculare. Bisogna pensare in ogni momento a segnare un gol in più dell’avversario. I mezzi tecnici non mancano. E da domenica non mancherà neppure il calore della propria gente.