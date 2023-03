Rio comincia a festeggiare i 70 anni di Zico: il Flamengo lo riporta al Maracanà gremito

È già tempo di “settimana santa”, a Rio de Janeiro. Non si potrebbero leggere altrimenti gli attestati di fede con cui il popolo del Flamengo ha scelto di omaggiare il proprio messia calcistico nella ricorrenza che, ironia vuole, giunge a celebrarne i natali.

Compirà 70 anni domani, Zico: ma i festeggiamenti, là dove il pallone ha due soli colori, il rosso e il nero, sono già cominciati. In occasione del match giocato la scorsa notte dal Flamengo contro l’Independiente del Valle, per esempio.

La gara poneva di fronte gli ecuadoregni, vincitori della Copa Sudamericana, al Flamengo, per l’appunto, detentore dell’ultima Copa Libertadores. Gara secca, alta la tensione. Più forte, tuttavia, è stato il sentimento di adorazione con cui l’ambiente ha voluto osannare il Galinho.

Nel pre-partita, allora, ecco un video venir trasmesso sul maxi-schermo del Maracanà. Zico, le sue giocate, i suoi gol: la stessa clip, va da sé, sarà ripresa anche il prossimo mercoledì, quando il Flamengo ospiterà nella stracittadina i cugini del Fluminense, il Tricolor, in un derby perciò sentito. E non solo per la grande rivalità in gioco.

Vuole onorare il suo idolo, dopotutto, il popolo rossonero: in ogni modo, in ogni forma. Cantando, allora, i tifosi del Flamengo hanno augurato “tanti auguri” al campione prima della sfida al Del Valle – poi persa ai rigori –, le note le solite, riviste però in chiave ultrà.

Il tutto mentre un mosaico di cartoncini andava a formare le scritte “Zico” e “70 anni”, queste accompagnate dall’iconico stemma societario.

A corredo, la premiazione: da una parte il presidente del Flamengo Rodolfo Landim, dall’altra il festeggiato, sorridente, omaggiato con una targa celebrativa prodotta ad hoc. «Non posso che essere grato per tutto quello che mi ha dato la vita – ha detto il Galinho –. Per il Flamengo, che mi ha aperto le sue porte dandomi la possibilità di tagliare traguardi importanti. Vedere tutte queste persone così felici è per me la cosa più importante».

Pochi giorni prima, in chiusura al Carnevale carioca, l’ex giocatore rosso – e bianco – nero aveva anticipato i festeggiamenti con alcuni ex compagni del Flamengo. Ora potrà continuarli, ancora per giorni e giorni.