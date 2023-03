Basket

Due giorni al derby, la giornata nera dell’Apu: incidente stradale ad Antonutti e ricorso respinto per Gentile

Il giudice, anche dopo la lunga audizione in smart dell’atleta, ha ridotto la squalifica da tre a due giornate, quindi AleGent tornerà in campo per l’ultima partita della stagione regolare contro Nardò

Antonio Simeoli