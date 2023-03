Il friulano Donati carica l’Udinese: «Adesso serve coraggio»

UDINE. Una parete d’alta montagna da scalare col cuore in gola, tra mille attenzioni e col massimo rispetto.

Ecco come può apparire per l’Udinese la spedizione in cerca della vittoria nella serata di sabato 4 marzo (alle 18) contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, là dove in passato Massimo Donati arrivò al professionismo con la Dea dopo essere partito dai settori giovanili nostrani del Sedegliano, dell’Ancona e del Donatello.

Attualmente il friulano di Gradisca di Sedegliano allena il Legnago, capolista nel girone C in serie D, e tra un allenamento e l’altro ha “giocato” in anticipo la sfida di domani, uno degli anticipi della 25ª giornata di serie A.

Donati, l’Atalanta è reduce da due ko, ma l’impressione è che sia sempre una montagna difficile da scalare.

«Direi proprio di sì perché anche se adesso non è al massimo, la squadra di Gasperini resta una realtà incredibile a cui bisogna solo rivolgere un plauso per come ha saputo restare in alto pur andando incontro a cambiamenti. E per capirlo basta pensare a giocatori come Lookman, Koopmeiners, che per me potrebbe giocare ovunque, e alla rivelazione Scalvini».

Udinese avvisata dunque...

«Sì, anche se è chiaro che per girare al massimo l’Atalanta deve andare sempre forte e pigiare sull’acceleratore a gran ritmo, al di là della tattica o del modulo usato. Poi è normale che qualche periodo di flessione possa esserci nell’arco dell’anno».

Ne sa qualcosa anche l’Udinese che a Bergamo arriva con la pressione di quell’unica vittoria centrata nelle ultime sedici giornate.

«L’Udinese è partita molto bene, lasciava presagire un grande campionato, ma poi ha perso Deulofeu e si possono anche perdere delle certezze quando i risultati non arrivano. Tuttavia, a me pare che le sue prestazioni l’Udinese le abbia sempre fatte, anche se non eccellenti. La squadra ha fatto un po’ di fatica, ma l’organizzazione c’è».

A proposito di organizzazione, può individuare i punti deboli dell’Atalanta su cui l’Udinese potrebbe fare la sua partita?

«Per prima cosa giocare contro la Dea non è mai semplice, e poi bisogna anche avere fortuna a trovarla in una giornata storta, come è stato recentemente proprio con Lecce e Milan. Detto questo, credo che l’Atalanta bisogna farla correre all’indietro avendo la capacità di farla allungare, serve coraggio insomma. È una situazione che non è mai bella per le squadre che tendono ad accorciare molto in avanti come quella di Gasperini».

Da parte sua l’Udinese è reduce da errori difensivi grossolani, costati cari con Inter e Spezia.

«Purtroppo la maggior parte dei gol si prendono proprio quando si perde palla, ma son sicuro che lì Sottil avrà messo mano lavorando sulle transizioni negative, le coperture preventive e i posizionamenti».

L’Udinese potrebbe presentarsi a Bergamo con un Pereyra a mezzo servizio, acuendo il problema sulla fascia destra sguarnita dalla squalifica di Ehizibue.

«Se così fosse sarebbe un peccato, e mi riferisco al “Tucu”, perché Pereyra è completo e dove lo metti sai che fa sempre bene».

Donati, forse è presto ancora, ma a suo parere Sottil si merita la riconferma?

«Non devo dirlo io, ma la società che lo vede e lo sente ogni giorno. Sicuramente Sottil ha fatto vedere cose interessanti e belle, e io lo conosco come una persona carismatica che sa quello che vuole». —

