Ecco perchè in tre mesi la Gesteco è diventata la favorita nel derby contro Udine

CIVIDALE. Tre mesi: tanto è passato dal faccia a faccia d’andata fra la Gesteco e l’Apu. Poco, in realtà; eppur molto, in questo lasso di tempo, è cambiato.

In primis negli equilibri fra le due compagini pronte a sfidarsi domenica 5 marzo tra le mura del Pala Carnera: se infatti a dicembre Udine si presentava in quel di Cividale sospinta dal favore dei pronostici, ora molteplici fattori concorrono ad accreditare le Eagles quali primarie indiziate al successo nel match valido per la 24ª giornata di Serie A2.

Può sembrar strano, a qualcuno persino fuori luogo. Ma per una formazione solida, serena in virtù della salvezza raggiunta, ve n’è una caratterizzata da assenze, acciacchi. E da una forte, comprovata, crisi di identità.

A legittimare pertanto le pretese di vittoria ducali, ad esempio, il gioco sin qui espresso dai ragazzi di coach Pillastrini. Sistemico, senza fronzoli, ma arricchito al contempo dai guizzi di un jolly come il nuovo arrivato Lucio Redivo. L’italo-argentino rileverà Rotnei Clarke nel nuovo capitolo di questo derby: e se all’andata, sul parquet del PalaGesteco, la guardia statunitense riuscì a farsi conoscere segnando un paio di triple da urlo – l’urlo, stentoreo, del pubblico gialloblu –, il gaucho di Bahia Blanca punta a lasciare il segno dall’arco sì, così come dal pitturato, attraverso le sue scorribande.

Dall’altra parte, il riferimento in tale ambito è Isaiah Briscoe: le speranze dell’Old Wild West passano per un suo recupero in extremis, al momento ancora ipotizzabile.

La dipendenza dall’asso a stelle a strisce, finora, si è palesata in molteplici occasioni, a dimostrazione di come, i meccanismi dei bianconeri, necessitino troppo spesso di uno stimolo proveniente dai singoli. Anzi, dal singolo.

Insieme all’americano, riecco Vittorio Nobile: già assente all’andata, il friulano potrebbe iscriversi al tabellino del match. Perché no, mettendoci magari quel suo spirito che tante fortune ha portato in passato all’Apu.

Chi invece mancherà di certo, dopo i fattacci consumatisi a Chieti, è Alessandro Gentile: squalificato, il classe ’92 lascerà coach Finetti privo del suo uomo più in forma. Out poi pure Sherrill, con Cusin a mezzo servizio: insomma, Udine arriva alla sfida mutilata mentre, sul fronte opposto, Cividale può contare su un roster in salute, al completo.

Un gruppo che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, spensierato e desideroso di stupire, ancora. I bookmakers, dunque, sorridono a Rota e compagni: volubili, però, sono le loro ipotesi.

E potrebbero subir variazioni qualora la Ueb, compreso il proprio vantaggio, finisse per cadere vittima di un’inedita ansia da prestazione, da vittoria. —

