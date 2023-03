Martelossi scommette sull’Apu: «Il pronostico dice Ueb? Dal riscaldamento sapremo bene cosa fare»

UDINE. Settimana di passione per l’Apu Old Wild West in vista del derby con Cividale. Fra il nuovo innesto nello staff tecnico, il mercato e la preparazione alla partita non c’è stato un minuto di sosta, a fare il punto sulle vicende bianconere è il direttore tecnico Alberto Martelossi.

Partiamo dal nuovo senior assistant Giancarlo Sacco. Come mai questa novità?

«Credo sia un’ottima operazione, vista l’esperienza e la bravura nei subentri in corsa di Sacco. Doti che si fondono all’energia e all’entusiasmo di Finetti, un mix ideale. Adesso Carlo ha delle carte in più da giocare».

Parliamo di mercato, partendo dagli under.

«L’idea Casarin mi sembrava un gran bel progetto e ci avrebbe permesso di fare due innesti anziché uno solo. Si stava aprendo un buon orizzonte di fattibilità, poi però ci siamo scontrati in due fattori: la difficoltà di Verona di reperire un sostituto e l’ottimo esordio azzurro del giocatore. Bertetti? È un nome sotto osservazione, ma bisogna aspettare l’evolversi della pratica burocratica di Ferrara».

Il nuovo americano arriva a maggio?

«Al 90% sì. Sono le ultime ore di questa finestra, se avessimo preso Casarin avremmo potuto aggiungere Cooke. Erano due operazioni legate. Ora però ci serve un Usa poliedrico, meglio aspettare. A maggio ci sarà meno tempo per inserirlo, ma maggior scelta sul mercato».

Sherrill va a Mantova?

«Stiamo parlando in modo continuo con gli agenti. C’è anche l’interesse di altri club, più con il suo procuratore che con noi. Di certo abbiamo iniziato a prendere in considerazione la cessione».

Giocherete il derby senza essere favoriti fra infortuni, squalifiche e rendimento. Se l’aspettava?

«No, ma credo non se l’aspettasse nessuno. I fattori elencati sono certi, le difficoltà evidenti, così come l’ascesa di Cividale. Stanno facendo un ottimo torneo e hanno un’ossatura consolidata, che gli consente di supportare ogni inserimento in corsa».

Ci sono errori commessi all’andata da non ripetere?

«Un flash che ho in mente riguarda i loro rimbalzi offensivi nei momenti chiave, sono molto bravi in questo. Dobbiamo ricordarci inoltre che le Eagles sono il miglior team nel rimontare e il peggiore nel farsi recuperare. Significa che ogni vantaggio o svantaggio è colmabile. È bene averlo a mente già dal riscaldamento».

Lei è un ex Ferrara. Un pensiero sul triste epilogo del club estense?

«Parliamo di una città di gran classe e con lo sport nel sangue. È una perdita che pesa in tutto il movimento, mi sento triste. A loro auguro di ripartire meglio possibile, sottolineando l’importanza di avere alle spalle una società solida come quella che rappresento». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA