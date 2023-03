L’Udinese pareggia contro l’Atalanta: stavolta è un gran bel punto

Chissà cosa avranno pensato i tifosi dell’Udinese quando, a una ventina di minuti dalla fine, è entrato lo spauracchio Muriel. “Ecco adesso ci becchiamo il solito Eurogol e poi come la pareggi?”.

No, stavolta, dopo 16 partite con una sola vittoria e tanti pareggi, il punto dell’Udinese a Bergamo è un gran bel risultato. Secondo noi, ovviamente, perché ci saranno sempre quelli che storcono il naso per una squadra che segna poco e, spesso, regala gol facili agli avversari, come nella partita del turno precedente con lo Spezia.

La partita con la Dea, poi, era pericolosa per questo. Perché se c’è una squadra in Italia a cui non devi regalare spazi quella è l’Atalanta, e lo sapeva bene Sottil che ha passato tutta la partita a correre sulla sua “fascia” a sgolarsi e sbracciarsi con i suoi giocatori proprio per questo.

Ecco dove la sua squadra è piaciuta: nella compattezza. In difesa (Perez col turbante, bravo) e in generale in tutte le zone del campo, con un centrocampo tosto e due attaccanti, Beto e Success, che la porta la vedono con il lanternino, ma almeno sono sembrati funzionali al piano partita.

Poi, per carità, se Silvestri non fa quel paratone alla fine magari finisce male. Ma la sconfitta l’Udinese, anche se al solito imprecisa davanti nel primo tempo, non l’avrebbe proprio meritata. —