L'Udinese prova a scalare l'Atalanta

UDINE. Se non è la “Cima Coppi” poco ci manca. Perché il ricordo di quel 7-1 contro un’Atalanta tritatutto – era il 27 ottobre di quattro anni fa – è ancora vivo nella mente di tanti tifosi friulani. L’Udinese torna a Bergamo, dove dicono che la Dea non sia celestiale come era allora, anche se il “gran sacerdote” è lo stesso, Gian Piero Gasperini, reduce da una due ko di fila, con Lecce e Milan, l’ultima culminata con l’ormai famoso “lancio del panino” – immortalato sui social – contro una macchina di tifosi rossoneri che avevano affiancato il suo Suv all’uscita di San Siro.

Lo scenario

Il nervosismo del tecnico atalantino è comprensibile. La Dea, dopo aver viaggiato a ritmo Champions per più di venti giornate ora sembra in difficoltà, paradossalmente quando le avversarie dirette stanno producendo lo sforzo maggiore, cosiderando che le coppe europee sono ricominciate per tutte e cinque le squadre che le stanno davanti.

Per fortuna la Juventus è stata appesantita da un -15 in classifica, ma il ricorso al Coni potrebbe togliere la penalizzazione, rinviando il verdetto sui conti juventini al “caso stipendi”.

La squadra di Allegri sta marciando di nuovo a ritmi elevati e per questo ha già sorpassato quasi tutti in tromba (solo il sorprendente Bologna resiste) per piazzarsi al settimo posto, l’obiettivo sognato dalla piazza udinese.

Purtroppo, viaggiando al ritmo di una sola vittoria (contro la cenerentola Samp) nelle ultime 16 giornate non si poteva pensare di reggere a lungo: la classifica è ancora benevola, in definitiva, l’Udinese è ancora al nono posto alla pari con il Torino, ma è chiaro che se adesso non ci sarà l’atteso cambio di passo, allora la parabola porterà a fine campionato a un piazzamento poco sopra la zona salvezza.

Le scelte

Sottil ha capito che questo il momento chiave, tanto che dopo lo Spezia non ha nascosto la propria delusione, esibendo quel furore – «Adesso basta, è ora di smetterla con questi gol subiti» – che la sua squadra non mette più sul campo, una delle qualità della prima parte della stagione bianconera. Il punto è che il tecnico di Venaria Reale si ritrova a fare i conti sia con l’aspetto psicologico, sia con gli infortuni e le squalifiche.

Prendete lo stop per una giornata ad Ehizibue. Sommato al una difesa ai minimi termini (stagione finita per Ebosse, tanto che si valuta lo svincolato Zeegelaar), il rebus è di difficile soluzione, considerando che Pereyra sarà della partita, ma visti gli acciacchi muscolari, è meglio non spremerlo sulla fascia destra. Là dove potrebbe essere dirottato Udogie, con Masina di nuovo esterno sinistro come a inizio carriera e il “Tucu” a centrocampo. Un’ipotesi per far svoltare l’Udinese a Bergamo.