Apu-Gesteco, il giorno del derby

Chi l’avrebbe mai detto? Impensabile solo sei mesi fa? Il “contado” che viene a fare la voce grossa in città? Mettetela come volete: stasera al Carnera Udine e Cividale si affrontano in un derby affascinante anche se dimezzato da assenze, squalifiche, partenze in casa Old Wild West.

Costruita per far tremare i polsi al campionato, oggi si aggrappa all’orgoglio dei suoi giocatori per opporsi a una squadra ducale in salute, che secondo molti avrebbe dovuto fare la vittima sacrificale da neopromossa in serie A2, e che invece potrebbe piazzarsi a Udine al termine della prima fase e si giocherà addirittura i play-off grazie al grande lavoro fatto in questi mesi da coach Pillastrini.

La situazione

Arrivano con umori diametralmente opposti le due squadre a questa partita.

La Gesteco è ferma da due settimane per aver rinviato la partita di campionato con Rimini, ha ricaricato le pile, negli ultimi giorni di allenamenti, dopo la parentesi con la nazionale argentina, ha potuto oliare anche i meccanismi tra Rota e compagni, che si conoscono a menadito da tre anni, e il neo arrivato bomber gaucho Redivo.

Dopo un mese giocato senza Clarke, ora la squadra di Pillastrini è al completo e ha una alternativa valida sul perimetro alla verve di Rota. Miani e l’altro straniero Pepper sotto canestro, garantiscono copertura difensiva adeguata, anche se spesso rispetto agli avversari difettano di centimetri.

Cividale, spinta da duecento tifosi in giallo, anche se fa obiettivamente sorridere pensare che oggi al Carnera qualcuno possa tifare contro l’altro tra fratelli (la rivalità tra le dirigenze per il noto burrascoso passato è altra roba), ha un’occasione colossale: vincere, raggiungere Udine, e con una partita in meno, mettersela dietro in classifica e “condannarla” a iniziare il gironcino della seconda fase a zero punti e un abisso dagli otto punti, che i ducali a quel punto si porteranno dietro avendo vinto la gara di andata e i due turni con la Fortitudo.

Insomma, l’occasione è ghiotta. Occhio però all’ingordigia.

L’orgoglio dell’Apu

E Udine? Messo in soffitta l’ormai celebre album delle figurine (è sport, si può sbagliare, basterà non perseverare), i ragazzi di Pedone e coach Finetti (cui l’esperto Giancarlo Sacco dà man forte da pochi giorni) può schierare sani Monaldi, Palumbo, Fantoma, Gaspardo, esposito, Pellegrino e il nuovo acquisto Bertetti arrivato dalla fallita Ferrara e che ieri ha fatto in tempo solo a vedere in faccia i nuovi compagni.

Con il “faro” Gentile squalificato, Nobile, Cusin e soprattutto Briscoe (che non si allena da una settimana e non gioca da un mese) se spunteranno in campo non sprizzeranno di salute. Insomma, Udine ha solo due armi.

La prima è l’orgoglio. È una squadra ferita, arriva da una stagione trasformatasi in un servizio di “Scherzi a parte?”, ma ha giocatori di talento. E centimetri. Tanti.

Eccolo l’altro fattore. La stazza, ad esempio, di Pellegrino sarà fondamentale. “Ciccio” si farà ancora irretire dalla difesa di Miani o farà valere finalmente il suo strapotere fisico sotto canestro in un duello che così sarebbe tecnicamente impari? Buon derby.

È un lusso averlo, non crediamo, come già scritto, che possa durare a lungo la beneficiata di due squadre in serie A2 a 16 km di distanza. Quello che è accaduto a Ferrara resta lì come monito. Buon derby. Anche se dimezzato è sempre un derby.