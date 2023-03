Orgoglio Old Wild West, è tuo un derby stellare

UDINE. Una partita meravigliosa, uno show per 3.600 e passa persone con alla balaustra del Carnera, come ai vecchi tempi, decine di tifosi.

Vince il derby l’Old Wild west, più forte della sfiga, delle assenze, delle squalifiche. Dopo una partita di carattere quasi perfetta e con un Monaldi stratosferico da 26 punti ed un Gaspardo siderale. Finisce 73-66.

Attenzione, onore alla Gesteco Cividale, che ha lottato fino all’ultimo dimostrando di essere una bella realtà, ma pagando forse quell’aurea di favorita che ha dimostrato di non reggere.

Clima bellissimo. Una festa per la pallacanestro, una festa per lo sport friulano. Niente cori contro, solo a favore. I portieri dell’Udinese Padelli e Silvestri, l’eroe di Bergamo per quella parata, in tribuna stampa se la godono festa eccome.

Basket, i canti dei tifosi di Apu e Gesteco prima dell'inizio del derby

Comprese le bandierine stile Udinese-Ajax che i due avranno visto su youtube. L’immediata vigilia del match si concentra sulla conta nello spogliatoio Apu, malmenato dalla malasorte.

L’esito: Cusin, Nobile e soprattutto capitan Antonutti, dopo l’incidente stradale, stringono i denti, Briscoe no dopo l’influenza. Noi, giusto per i 190 mila euro che prende almeno in panca, dai, ci saremmo andati. Resta dietro il canestro con lo squalificato Gentile, invece un leone in gabbia che incita i suoi eccome.

Partono gasatissimi i tifosi gialloblu (ottimo colpo d’occhio) con “Cividale olè, non so stare senza te”, annusano la serata di gloria, e il presidente Micalich, stavolta in parterre dietro la panchina, dopo la curva in Supercoppa, pregusta il sorpasso su Pedone.

Quintetto Apu ad alta densità friulana: Nobile, Pellegrino, Monaldi e capitan Antonutti. Pillastrini, che ha l’imbarazzo della scelta nella sua squadra che gioca da orologio svizzero, parte con Mouaha, Dell’Agnello, Rota, Pepper e il giovane lungo Furin.

Clima da play-off. No, da derby. Coach Pilla costringe subito Udine a rincorrere i suoi che sono più agili e veloci. Tensione alta. Pochi canestri. Monaldi-Rota: duello decisivo.

La Gesteco gioca bene, governa i ritmi del match, ha una chimica di squadra diversa da quella di Udine, già di per sé inferiore quando è al completo figurarsi adesso. Tripla di Miani sotto la sua curva.

Coach Finetti butta in campo il nuovo Bertetti che difende come uno che ha fame. Mica poco. Ma il piano di Pilla è chiaro: contro sei-sette avversari, li fai correre aspettando che la benzina gli finisca. Semplice. Primo quarto: 11-13.

Udine lotta, manca AleGent che gestisce più o meno la metà degli attacchi, e i superstiti cercano di sopperire giocando di squadra. I tifosi ducali improvvisano una ola. Cusin entra, zoppo o quasi, e dà due minuti di qualità.

Pepper segna da casa sua. Non lo vedi mai, l’americano, ma c’è sempre, l’Argentino Redivo no. Le Aquile giocano eccome e accelerano: 15-22 dopo 4’ del quarto. Ma Udine, di carattere, risponde con tre triple di fila, l’ultima, di Gaspardo, da casa sua.

Eccolo il ruggito del Carnera. Perché Esposito (scatenato) con la sua potenza mette in difficoltà Miani. E ti chiedi: perché l’Apu quest’anno non ha mai giocato con questa intensità e lo ha fatto solo spalle al muro?

Max Fontanini, ora ds ducale, una vita all’Apu soffre accanto al tavolo e si gode la triplona di Rota con la mano in faccia di Bertetti. Monaldi triplona con la mano in faccia di Rota e poi contropiede del sorpasso.

Intervallo lungo: 35-35, perfetta parità. Udine, che per la prima volta nella stagione, dà la sensazione di essere squadra, ma prende la metà dei rimbalzi di Cividale, che sfrutta la maggiore agilità.

Finetti riprova con Pellegrino, è essenziale si faccia sentire da sotto, invece si fa sentire Mouaha con una tripla. Pare iniziare meglio la Gesteco, ma non fa i conti con Monaldi, tre canestri da tre. Finetti corre da Gentile a battergli un “cinque”.

“Udine, Udine”, e l’Apu vola a +6: 46-40, prima che Pepper e Rota ricuciano. La partita è bellissima. Altra tripla di Gaspardo “on fire”, mai visto così Air Coseano. Mai.

Anche Briscoe si scalda. E Gas segna ancora da tre con i suoi che difendono alla grande. La Gesteco però è Rota (che bravo il portogruarese), incollato come l’Attack alla partita nel momento di maggior bisogno.

E il suo pubblico dà una lezione a tutti: “Lucio Redivo” cantano incitando il proprio giocatore ancora silente. A 10’ dalla fine è 54-50 Apu. Con lo speaker Federico Bigotto splendido a chiedere un applauso alle due squadre per lo spettacolo che offrono.

Toh Redivo, tripla, nel momento più importante. E poi Palumbo, Esposito, Monaldi, Cusin stoico. L’Apu non molla, ma ora deve fermare Rota e Redivo, durissima, perché i due ducali sono carichi. Col solito Pepper che come un fiume carsico compare quando serve.

E’ da play-off “alti” la banda di Pillastrini. E faranno fatica a batterla gli avversari. L’Apu prova a scappare sul 60-53. Palumbo (bravo): quarto. A 6’32 Udine fa morire con la palla in mano la Gesteco: quante volte l’aveva fatto in questa stagione?

Quante volte Pellegrino aveva attaccato il canestro per andare a schiacciare? Udine a + 9 a 6’ dalla fine con Gaspardo sbaglia la tripla del ko.

Pepper è lì dentro la partita, ma non basta alla Gesteco, perché l’Apu decimata ha capito che l’impresa è lì dietro l’angolo. Mattoncino di Antonutti dalla lunetta. Più 11 con Pellegrino a 4’ dalla fine, Gentile non sta nella pelle a bordo campo.

Il derby delle aquile è appeso a un filo. E chi segna? “Gigante” Rota da tre. Che però poi perde palla, va a un niente dal fallo tecnico. Ma scuote i suoi. Pepper in contropiede schiaccia: 68-62 a 2’40” dalla fine.

Finetti deve chiamare time-out, l’effetto Dorando Pietri è dietro l’angolo. Infatti l’Apu perde il filo. Miani deraglia, Gaspardo anche. A un minuto dalla fine è 68-63. Antonutti si divora un canestro, Miani fa altrettanto e un incredibile derby va a Udine.

Perché, sotto il treno della sfiga, ha tirato fuori tutto l’orgoglio. Antonutti, fino a ieri col collare dopo l’incidente, esce da eroe. Poi finisce 73-66.

“C’è solo un presidente” cantano dal Settore D. Con l’immancabile “Alè Udin”. I cividalesi? Cantano, il loro “scudetto” l’avevano già vinto. Bravi.