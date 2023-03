Pordenone, la festa per il ritorno allo stadio Tognon guastata dal pari con la Pergolettese

FONTANAFREDDA. La grande festa per l’atteso debutto del Pordenone calcio allo stadio Tognon di Fontanafredda, il ritorno “a casa” dopo tre anni di esilio forzato tra Udine e Lignano, è stata parzialmente rovinata da una prestazione, l’ennesima, tutt’altro che convincente da parte dei neroverdi.

Un pareggio per 1-1 con la modesta Pergolettese che costa l’allontanamento dalla vetta, ora a tre punti di distanza in seguito alle vittorie di Feralpisalò, 4-1 in casa del Renate, e Pro sesto, 3-1 sul campo della Pro Patria.

Il secondo pari consecutivo frutta la magra consolazione dell’aggancio al Lecco, battuto 2-0 dal Trento di Tedino, ma mette nuovamente a rischio la posizione di mister Di Carlo. L’espressione del presidente Lovisa, scuro in volto già alla fine del primo tempo, subito dopo l’ingenuo gol dell’1-1 incassato per un errore del portiere Martinez, a fine gara diceva molto.

In un’atmosfera davvero suggestiva, un colpo d’occhio straordinario con tremila spettatori presenti nell’impianto ristrutturato, il Pordenone prova a partire forte e al 16’ arriva il gol del vantaggio che fa esplodere lo stadio in un boato: punizione di Burrai in mezzo e spizzata vincente di Candellone. Al 19’ ci prova Pinato in rovesciata: ramarri in pressing spinti dal proprio pubblico.

Proprio allo scadere arriva il pareggio della Pergolettese, con un tiro dal limite di Iori che Martinez non riesce a controllare.

Nella seconda frazione succede poco o nulla, i neroverdi faticano a organizzare valide trame di gioco, di occasioni non se ne vedono, a parte un sinistro di Deli al 35’ che termina sul fondo.

* * *

PORDENONE–PERGOLETTESE 1-1

PORDENONE (4-3-1-2): Martinez; Bruscagin (29′ st Palombi), Pirrello, Negro (1′ st Ajeti), Benedetti; Zammarini, Burrai, Pinato (11′ st Torrasi); Piscopo (15′ st Edera); Dubickas, Candellone (12′ st Deli). A disp.: Festa, Giust, Andreoni, Giorico, Magnaghi, La Rosa, Gucher, Torrasi, Ingrosso. All. Di Carlo.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Figoli (35′ st Andreoli), Artioli, Varas, Villa; Guiu, Iori (37′ st Doumbia). A disp.: Rubbi, Gabelli, Lucenti, Cancello, Vitalucci, Abiuso, Verzeni, Saccani. All. Villa.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia, assistenti Spataru di Siena e Voytyuk di Ancona. Quarto ufficiale Frazza di Schio.

Marcatori: al 16′ Candellone, al 47′ Iori.

Note: ammoniti Arini, Piscopo, Pinato, Bruscagin e Burrai. Angoli 5-3. Recupero: 2′ pt, 4′ st.