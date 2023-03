Sottil promuove l’Udinese di Bergamo: “Così mi piace”

Prima i “punti” a favore. Uno: «Venire a giocare qui a Bergamo è sempre difficile». Due: «Ho visto la cattiveria e la concentrazione giusta nel gestire i momenti della gara».

Poi quelli contro: «Abbiamo avuto delle occasioni importanti per andare avanti». Non sfruttate. Ma Andrea Sottil, dopo la sfuriata al termine della gara interna con lo Spezia, dà l’impressione di non voler pretendere tutto e subito.

E le parole sulle possibili “evoluzioni” dell’Udinese in chiave offensiva sono il manifesto del suo pensiero: «Ho delle idee, ma adesso ci vuole un po’ di pazienza».

L’analisi

Non resta che raccogliere quanto di buono ha offerto la sfida con l’Atalanta, al di là del punticino che permette ai bianconeri di non farsi sorpassare dal Monza in attesa della sfida più interessante per una classifica alle spalle delle prime, Torino-Bologna in programma domani. «L’Udinese ha meritato il pari.

Mi è piaciuta in particolare la voglia di non prendere gol, l’atteggiamento: tutti hanno combattuto su ogni pallone per ottenere un risultato importante qui a Bergamo». Insomma, quella richiesta formulata, battendo i pugni su tavolo della conferenza stampa, la scorsa domenica non è caduta nel vuoto.

«Questa è la squadra che mi piace», dice a chiare lettere il tecnico bianconero prima di svelare i risvolti della settimana: «Ci siamo confrontati per capire come tornare a vincere. Ho visto la fame su ogni pallone, quella che mi piace e piace anche ai ragazzi». In soldoni, spogliatoio e allenatore viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Il mosaico

Per ritrovare l’Udinese di inizio stagione, però, Sottil dovrà necessariamente incastonare tutti e due i tasselli. Se infatti la prestazione difensiva è stata precisa, ammirevole, quella offensiva ha lasciato a desiderare a livello di produzione delle occasioni, in particolare nella ripresa.

«In casa abbiamo perso più di qualche occasione, pur avendo segnato con una certa continuità», spiega facendo capire cosa gli è rimasto sullo stomaco.

«In quelle occasioni dovevamo gestire meglio le situazioni: con il Sassuolo prendiamo gol a pochi attimi dall’intervallo, contro lo Spezia sempre in vantaggio per 2-1 facciamo fare ai nostri avversari un contropiede decisivo al minuto numero 71».

Per questo si è vista un’Udinese decisamente più attenta contro l’Atalanta: è mancata un po’ il colpo di genio. Sono queste le partite dove si avverte l’assenza di Deulofeu.

«È un giocatore difficile da sostituire. Deulofeu fa 5-600 metri di accelerazioni durante una singola partita. Thauvin ha altre caratteristiche ed è diverso anche fisicamente.

Il punto è che, con tutto il rispetto per il calcio messicano, qui c’è un’intensità diversa e lui deve ritrovare la condizione migliore. Sto aspettando che faccia i 90 minuto come dico io, poi ho anche delle idee. Ma ci vuole un po’ di pazienza adesso».