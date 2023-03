Apu, i volti ritrovati di una vittoria

Nel momento più delicato l’Apu Old Wild West si compatta e sfodera la miglior prestazione della stagione. La pallacanestro è fatta così, non c’è mai nulla di scritto o di scontato. In coda a una settimana folle, fra squalifiche, infortuni, nuovi arrivi, modifiche in classifica e persino incidenti d’auto, i bianconeri hanno centrato una vittoria pesante sotto tanti aspetti.

AUTOSTIMA

I due punti colti nel derby valgono più di altri, e non solo perché con tutta probabilità verranno conteggiati anche nel girone Blu della seconda fase. Per l’Apu è la prima vittoria stagionale convincente contro una squadra di livello medio alto: fino a domenica l’unico successo contro le prime sei in classifica era arrivato a novembre contro la Fortitudo, in un match vinto col fiatone dopo aver subito la rimonta dei felsinei.

Serviva un segnale per non presentarsi alla seconda fase con il morale sotto i tacchi, il modo in cui è arrivata questa vittoria regala un pieno di fiducia a tutto l’ambiente, anche perché un derby è una partita speciale. Ora bisogna dare continuità a questa prestazione, a cominciare da Forlì per poi proseguire nel girone Blu contro avversari di livello medio alto. Ai play-off si penserà soltanto a maggio.

CARATTERE

Sarebbe stato facile abbattersi dopo una settimana di avvicinamento al derby così burrascosa. Invece in casa bianconera sono stati bravi a tirare fuori gli attributi e dimostrare di essere una squadra. Il segnale lanciato da Antonutti, Nobile e Cusin, tre che in una partita qualsiasi sarebbero stati tenuti a riposo viste le condizioni fisiche precarie, è stato forte ed ha coinvolto i compagni, intensi come mai prima in questa stagione in chiaroscuro.

Ora la missione è riuscire a trasmettere almeno un po’ di questo spirito a Briscoe, che continua a fare le bizze con i suoi atteggiamenti discutibili. Il rifiuto di giocare il derby è una mancanza di rispetto verso compagni che invece hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il mini ritiro di questa settimana a Gemona, in tal senso, casca a fagiolo: i senatori di questo gruppo, ne siamo certi, faranno il possibile per evitare che l’esterno americano si isoli dal resto dello spogliatoio.

RISCATTO

Il derby rappresentava un’occasione ghiotta per almeno tre giocatori dal rendimento piuttosto altalenante, se non proprio deludente. Gaspardo, finora più convincente come gregario che come leader, ha spaccato in due la partita insieme a Monaldi e si è anche lasciato andare a esultanze cariche di adrenalina dopo i canestri. È solo un dettaglio, ma serve a trasmettere qualcosa a compagni e pubblico.

Esposito ha giocato una gara chirurgica, sbagliando veramente poco nella doppia versione di “quattro” e di “falso cinque”. Non è ancora ai livelli della passata stagione, però con iniezioni di fiducia simili ci si può arrivare. Infine Palumbo, giocatore con potenzialità clamorose purtroppo espresse solo a tratti.

Negli ultimi tre mesi il suo minutaggio è diminuito drasticamente, l’arrivo di Bertetti come play di scorta poteva demoralizzare ulteriormente l’ex Fortitudo. Invece domenica ha meritato ampiamente la fiducia dello staff tecnico e i 26 minuti di utilizzo, stampando a referto 5 assist, cinque rimbalzi e una palla recuperata per 14 di valutazione.

Solo Gaspardo e Monaldi, a livello di cifre, hanno fatto meglio. La chiosa finale è proprio per Monaldi: con prestazioni così, la nostalgia di Cappelletti si sente molto meno.