L'Udinese sente il peso dei pareggi

C’è un grafico sorprendente. Quello che descrive – come su una di quelle vecchie lavagne impiegate una volta in Borsa per i titoli azionari – l’andamento in classifica dell’Udinese, capace di schizzare verso l’alto dopo appena due giornate di campionato (sconfitta con il Milan e pareggio interno contro la Salernitana) e per raggiungere il terzo posto dopo il settimo turno, piazzamento confermato la settimana successiva battendo il Verona in trasferta.

Era il 3 ottobre, i punti in classifica erano 19 e mai – e poi mai – ci si immaginava che la squadra di Andrea Sottil avrebbe raccolto nelle successive 17 giornate (che vanno dall’impegno casalingo a quello esterno con l’Atalanta) soltanto una vittoria.

Quel grafico, tuttavia, racconta come l’Udinese sia riuscita a restare tutto sommato in quota anche dopo le prime delusioni, o forse è il caso di parlare anche delle mezze delusioni, sotto forma di pareggi, risultati che hanno rallentato subito la corsa bianconera, tanto che già dopo la 12ª giornata l’Udinese si è assestata al settimo posto, seppur il una classifica “drogata” dai 15 punti di penalizzazione che, essendo retroattivi, mettevano sempre la Juventus alle spalle della squadra di Sottil.

Già, Cremona. E poi il Lecce in casa e lo Spezia. Tutti pareggi, anche deludenti per come si sono concretizzati. Il primo con un erroraccio al tiro del leader Deulofeu, solo davanti al portiere avversario nell’ultimo giro di lancette, il secondo con una falsa partenza figlia della distrazione che poi diventerà uno dei difetti bianconeri, il terzo accontentandosi del punticino in trasferta, con un atteggiamento che la classifica (confortante) di allora non giustificava.

Continuando con questo passo, visto che ormai i pareggi sono dieci nelle ultime 17 partite, a fronte di sei ko (Torino, Napoli, Juventus, Bologna, ancora Torino e Inter), l’Udinese si è comunque tenuta sulla linea del settimo posto fino a tre partite fa, dopo la notte dei regali a San Siro confezionati da Success.

Da ieri sera, poi, complice la vittoria del Toro sul Bologna, la squadra di Sottil è sul confine di metà classifica in compagnia del Monza, con la Fiorentina a un punto e il Sassuolo a due.

E sabato andrà ad Empoli che occupa quel 14º posto a -4 dai bianconeri che è stato per anni il “gradino amico”, quello sul quale appoggiare il fondoschiena in attesa della salvezza. Non troppo vicino dal precipizio, troppo lontano da quella parte sinistra della graduatoria.

D’accordo, la classifica è cortissima, Juve e Bologna si sono fermate a quota 35, ma continuare con questo ritmo significherebbe andare in picchiata. La risposa non solo contro l’Empoli, ma anche con Milan, Bologna, Monza e Roma in poco più di un mese.