L’Udinese adesso ha un Ebosele in più

Torna Kingsley Ehizibue dopo la squalifica, viva Ehizibue. Ma la trasferta di Bergamo, oltre al punto in classifica, ha regalato ad Andrea Sottil delle indicazioni per il finale di stagione in merito all'alternativa sulla fascia destra (da testare in emergenza anche sull’altro fronte) dopo la prima da titolare di Festy Ebosele, l’irlandese di origine nigerana classe 2002 che non aveva inspirato fiducia negli spezzoni di partita nei quali era stato impiegato.

IL PASSATO

Un anno fa di questi tempi il ragazzone di Enniscorthy giocava in Inghilterra, nella serie B (che da quelle parti si chiama Championship) con la maglia del Derby County, club dal passato glorioso che arrivò negli Anni 70 fino alla semifinale di Coppacampioni salvo poi essere eliminato dalla Juventus, poi a sua volta sconfitta dell’Ajax di Cruijff in finale.

Altri tempi: adesso il Derby non ha una grande potenzia economica e l'Udinese è stata abile, come succede spesso, nel firmare Ebosele in scadenza di contratto per portarlo in Italia e consegnarli il posto che avrebbe lasciato libero l’argentino Nahuel Molina trasferendosi la scorsa estate all'Atletico Madrid.

Un’eredità pesante che Festy non è in grado di reggere, tanto che Gino Pozzo, avvertito della situazione, compra al volo, prima della chiusura del mercato, Ehizibue dai tedeschi del Colonia, mentre Andrea Sottil dirotta Roberto Pereyra a destra per farne uno dei perni dell’Udinese che ha incantato la serie A a inizio stagione.

Per Ebosele, tatticamente improvvisato, un lungo apprendistato fatto di allenamenti al Bruseschi, amichevoli, soli 54 minuti in campionato tra Lecce, Empoli, Verona, Torino e Inter. Spiccioli. Raccoglie 45 minuti da titolare, invece, in Coppa Italia lo scorso ottobre contro il Monza, ma è una delle cause dell’eliminazione precoce dell'Udinese, tanto che Sottil cerca di rimediare sostituendolo già nell’intervallo.

L’ESORDIO

Ecco perché dopo lo Spezia (e quindi la squalifica di Ehizibue sommata agli acciacchi muscolari del “Tucu”), molti pensavano che il tecnico di Venaria Reale avrebbe tentato delle “manovre alternative” per non rischiare Ebosele fin dal primo minuto. Per esempio: Nehuen Perez esterno destro, oppure Udogie sul quella fascia con Masina adattato a sinistra. Sbagliato.

Gli allenatori tendono giustamente a cambiare meno possibile a livello di ruoli-base, così nella lista consegnata all’arbitro Ghersini compare Esosele che si ritroverà a duellare con Ruggeri, più che con Boga sul quale ha scalato allargandosi Becao.

LE SENSAZIONI

Risultato? Una prestazione dignitosa durata 78 minuti (per colpa dei crampi) con un cartellino giallo al momento dell’uscita – il direttore di gara genovese non ha gradito la lentezza del cambio con Masina –, ma anche 2 falli subiti, 29 palloni toccati, 8 passaggi (riusciti al 62%), 2 palloni respinti e ben 7 recuperi. Da ricordare tuttavia anche due cross non proprio azzeccati, dopo però aver bruciato uno tra Ruggeri o Djimsiti, tanto che più di qualcuno in sala stampa alla fine mormorava: «Questo è un giocatore che può piacere a Gasperini».

Da segnalare che l’ultima “cotta bianconera” da parte del mister atalalantino, Brandon Soppy, ora giace da mesi in panchina dopo un cessione su filo di lana afine agosto per 9,1 milioni più 6 di eventuali bonus se la Dea arriverà almeno in Conference League. Che affarone. Per Pozzo.