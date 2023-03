Stefani: «Si avvera un sogno. Pordenone, ora torniamo in B»

Umile, ma allo stesso ambizioso. «Sono un ragazzo che lavora, ma non mi nascondo: il mio sogno era allenare la prima squadra», ha ammesso. Consapevole della difficoltà del compito che lo aspetta, ma determinato: «Ho sempre sostenuto che una squadra debba arrivare a marzo nelle condizioni di poter vincere: noi lo siamo e ci dobbiamo provare».

Si è presentato così, Mirko Stefani, 39 anni, alla sua “prima” da tecnico del Pordenone: la sua proverbiale calma è accompagnata dalla voglia di lasciare il segno e centrare un’altra volta un obiettivo storico dopo la promozione in B da capitano nel 2019.

Con lui, il direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa, che rappresenta la parte sportiva ma anche la proprietà del club, assente il patron Mauro, che dopo tanto manca alla presentazione di un nuovo allenatore.

«Ci dispiace per Domenico Di Carlo (esonerato, ndr), ma volevamo qualcosa di diverso – ha rivelato Lovisa jr –. Crediamo in Mirko: non è un ripiego, anzi, la scorsa estate ha firmato un contratto triennale. La volontà di fare un certo tipo di percorso c’era, abbiamo solo anticipato i tempi».

Stefani di questo è consapevole. Sino a pochi giorni fa allenava l’under 17, ora si ritrova catapultato in un altro mondo. «So benissimo a cosa vado incontro, ma sono pronto – ha riferito –. Avrò la fortuna di condividere questo percorso con uno staff che stimo e a cui dovrò avere l’intelligenza di delegare parte del lavoro.

E c’è Andrea Toffolo come vice, di cui mi fido. Conosco l’ambiente, è vero, ma se sono qua è anche merito dei ragazzi che ho guidato da inizio stagione. Li ringrazio. È un’esperienza che rifarei cento volte».

Adesso si gioca per i tre punti: si comincia domenica a Lecco con l’ex Foschi, tecnico che ha allenato Stefani alla Reggiana nel 2005-’06. Poi altre sette partite. «Vogliamo arrivare primi, ma la stagione non termina con la fine del campionato – ha sottolineato Stefani –. Punto a far capire questo ai miei giocatori, anche se i playoff rimangono un obiettivo secondario. Abbiamo l’opportunità di salire subito in serie B, non è un’occasione che capita tante volte nel corso della carriera: bisogna avere la voglia di centrare il traguardo, mantenendo però anche un po’ di leggerezza».

Il nuovo mister ha sempre vissuto così il calcio e la sua carriera: lavora duro, crede in quel che fa.

Il debutto al Tognon mercoledì prossimo col Piacenza. «Domenica scorsa, forse, per alcuni il nuovo stadio ha rappresentato un ulteriore peso – ha detto –, ma in generale penso che potrà essere soltanto d’aiuto». Con lui in panchina l’intero popolo neroverde ha ancora più voglia di sostenere il Pordenone.