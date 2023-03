Biathlon, Lisa Vittozzi si prende la Coppa del mondo nell'Individuale

Oestersund. Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del mondo dell'Inseguimento. La 28enne sappadina in 15 km ha fatto una gara perfetta in Svezia. Era la leader di Coppa con 15 punti di vantaggio sulla svedese Hanna Oeberg e si è prodotta in uno show da 20 su 20 al poligono.

La carabiniera si è dovuta arrendere per un soffio soltanto a una straordinaria compagna di squadra Dorotea Wierer, velocissima e anche lei perfetta al tiro, due distesi e due in piedi.

Vittozzi ha corso con sci veloci e grande attenzione: il suo obiettivo era correre sui risultati della Oebeeg, non perfetta al tiro con 3 errori e subito fuori gara. Ma il 41'19" fatto segnare da Wierer, alla sua sesta vittoria in una individuale in carriera, è stato troppo per la sappadina che ha controllato anche la francese Simon rosicchiandole punti nella classifica generale di Coppa del mondo, in cui ora è seconda.

Giornata indimenticabile, dunque, per l'Italia: prima Wierer, seconda Vittozzi a 25", che dopo l'ultimo poligono immacolato si gode gli ultimi km giungendo alla fine a 25 secondi. Per lei quattro gare individuali sul podio nella stessa stagione e seconda Coppa del mondo di specialità nella carriera dopo quella conquistata nel 2019