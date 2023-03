Gesteco, demolita Rimini: play-off conquistati

CIVIDALE. Si rialza, la Gesteco. E, davanti al pubblico amico, supera Rimini trovando così due punti utili a garantirle l’accesso al Girone blu. Ai play-off, quindi? Esatto.

Non solo: perché il successo ottenuto davanti ad oltre duemila aficionados permette altresì alle aquile di giocarsi le proprie chance per godere del fattore campo nella sicura post-season.

Trascinatore dei friulani un Pepper da 31 punti: il che è riduttivo, per l’americano, on fire venerdì sera. Nonché per i compagni: 18 soltanto i punti by Battistini, 13 gli assist di Redivo.

Dall’altra parte, il gigante Ogbeide ci ha provato, invano. Centro di gravità permanente, il pivot sin dall’avvio fa orbitare attorno a lui la squadra di coach Mattia Ferrari.

Quella del Pilla, ben si guarda dall’avventurarsi nel pitturato e, per contro, decide di aprir subito le feritoie così da colpire dall’arco. A scoccar la prima freccia Miani, si unisce Rota: è Pepper, però, il tiratore scelto, scrosciante e letale.

Fra una bomba e l’altra, ecco il fido Mouaha gettarsi in avanscoperta: il camerunense apre la sua gara in schiacciata, quindi semina qua e là punticini utili a tenere i suoi avanti.

Sotto però si soffre: coach Pillastrini lo vede e così sceglie di affidare a Battistini le manovre sotto canestro. L’operazione paga a metà e Ogbeide sorpassa. Don’t worry, perché dove c’è Pepper c’è party.

E che party: l’americano sciabola una volta, poi due. Lo spumante schiuma, bagna il PalaGesteco, inebria i presenti, lo stesso Dalton: altra bomba. Ma che fa, non entra? Arresto e due punti.

Too easy: torna fuori e colpisce ancora. Al 20’ è già a 24 il suo score, con 100% al tiro. Che a ispirarlo sia il figlioletto, sugli spalti, con addosso una sospetta casacca dei Dallas Mavericks?

No, il buon Doncic non c’entra: questa è tutta farina, anzi polvere da sparo, del pistolero ducale. Mouaha, prima del break, fa un +9 che non guasta. Maturati gli interessi nell’intervallo, questo diventa un +12 su nuova gittata del numero 10. All’appello mancherebbe Redivo: prezioso, preziosissimo tuttavia il suo servizio di assistenza.

A imperversare, allora, ci pensa ancora Mouaha, che sguscia, salta, slega i legamenti ai suoi diretti marcatori. Ah sì, poi c’è Pepper: tripla ufo da casa suo, pardon, dal suo pianeta. Volano le Eagles, fino al +23. Al +4 da Rimini in classifica. Un’altra missione compiuta.