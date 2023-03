Vittozzi, regina di Coppa: seconda dietro Wierer, conquista il trofeo della specialità

Che Vittozzi! Per la seconda volta in carriera fa sua la Coppa di specialità dell’Individuale nel massimo circuito. La maestria della sappadina e la reazione felina di Wierer, hanno permesso ieri a Ostersund di siglare una firma storica per l’Italia.

Il podio dell’Individuale è per due terzi eccellenza made in Italy a riprova di una stagione dove le tricolori sono andate davvero forte, Lisa in primis. Doro aggancia l’oro dell’orgoglio, come in un infinito canto del cigno e la leonessa di Sappada trova il suo ennesimo superbo argento stagionale e in un colpo, anzi oseremmo dire 20 colpi su 20, raggiunge l’obiettivo della Coppetta (aveva vinto la classifica di Coppa del format nel 2019) imponendosi con 225 punti su Simon a 155 e Hanna Oeberg (153), e il sorpasso di Elvira Oeberg nella generale di World Cup, posizionandosi a -148 punti dalla francese Julia Simon.



La grande gioia

«Non era facile ottenere una prestazione del genere, visto che mi giocavo la Coppa di specialità – ha detto con emozione Vittozzi a fine gara, liberata dalla pressione di questo decisivo appuntamento- ed erano due settimane che ci pensavo. L’attesa è stata snervante. Ci tenevo tanto a fare bene, è stata forse l’unica gara della stagione dove ho accusato la tensione, ma ho saputo reagire molto bene, evidentemente l’esperienza degli ultimi anni mi ha fatto maturare».

Il sogno possibile

L’azzurra fenice di Sappada, rinata dalle ceneri delle due durissime stagioni passate, può ancora sognare. Quando mancano solo quattro decisive gare dalla conclusione della Coppa del Mondo, Vittozzi pensa in grande: «A questo punto dobbiamo giocare le nostre chances fino alla fine, non voglio escludere di puntare alla classifica generale, la storia del biathlon ci ha insegnato che può succedere di tutto. Questa è la Coppa più bella perché il cammino è stato più tortuoso, la prima che vinsi nel 2019 fu più facile».



La voce del tecnico

«In questa stagione del ritorno di Lisa – ha commentato il tecnico azzurro Mirco Romanin, eccellenza carnica – la Coppa di specialità vale tanto quanto le medaglie del Mondiale. Traguardo importantissimo che si merita dopo tutto quello che ha passato. Era oggettivamente nervosa ma ha saputo reagire da campionessa. É partita convinta e ha fatto un numero davvero eccezionale. Le ultime gare sono da giocarsi. Abbiamo parecchi punti di stacco da Simon ma pensiamo a lottare senza fare troppi conti. Grande Wierer e ottimo anche l’argento di Giacomel, a segnale che stiamo andando davvero forte come squadra».

La gara perfetta

Nell’ottava e penultima tappa di Word Cup stagionale, il Bel Paese ha sigillato una magica doppietta, firmata dalle due regine nazionali del biathlon. Entrambe autrici di una performance straordinaria, hanno trovato un sontuoso 20 su 20 ai poligoni. Alla fine prevale l’altoatesina con 25”5 di margine sulla compagna di squadra, ma la prova è da standing ovation per entrambe.

Per la 27enne dei carabinieri che viaggiava con il pettorale rosso di leader di specialità, è il quattordicesimo podio stagionale tra successi di Coppa del Mondo e fortune del Mondiale di Oberhof, il quarto nell’individuale. Vittozzi si guadagna per la seconda volta la classifica di specialità nel massimo circuito internazionale dopo aver centrato lo stesso obiettivo nell’invernale 2018-2019. Per Wierer, che ha difeso con i denti il suo primato, si tratta della 15° oro in gare di primo livello, sesta affermazione in carriera in questo format, la quarta a Östersund. A completare il podio troviamo la tedesca Denise Herrmann-Wick a 1’38”8 (1+0+0+0).



Obiettivo Simon

Quarta la leader della classifica generale, Julia Simon, a 1’49”5 (0+20+0), ora il vero obiettivo di Lisa. Si perché attualmente la sappadina da seconda in classifica generale di Coppa del Mondo a 795 punti deve far i conti con il malloppo da 943 della francese. L’oro per loro vale 90 punti in classifica, 75 il bronzo e 60 l’argento. Lisa ha 4 gare per fare il miracolo ed insidiare Simon: la Mass start di domenica 12 marzo sempre a Ostersund, la Sprint di venerdì 17 marzo a Oslo, 9ª e ultima tappa della Word Cup che avrà anche l’inseguimento di sabato 18 e la Mass start di domenica 19, ultima gara della Coppa del Mondo 2022/2023. È tutto nelle tue mani e nella tua carabina campionessa.