Sottil evita di usare la parola vittoria: «Cerchiamo continuità»

«Siamo noi a determinare i risultati e vogliamo dare continuità», ha ripetuto un paio di volte ieri Andrea Sottil ai microfoni del canale aziendale, là dove al tecnico è stato chiesto di tutto un po’, tranne l'esigenza di tornare da Empoli con i tre punti. Infatti, non è mai stata nominata la parola “vittoria”, come se portasse iella solo a citare il termine che qualifica un’intera prestazione.

E allora bisogna rifarsi ad altre parole per capire cosa intenda Sottil per continuità: «Nello spogliatoio c’è un bel clima disteso e sereno, ma nello stesso tempo di grande concentrazione. Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo e ottenuto un punto importante con fame e cattiveria agonistica.

La settimana è stata all’insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra, e del fatto che siamo noi a determinare i risultati con la prestazione. Con l’Empoli teniamo tutti a dare continuità di prestazioni e risultati».

Empoli che sarà avversario tosto, almeno per come se l'aspetta Sottil: «È una squadra dinamica con attaccanti che non danno punti di riferimento, ma ci siamo preparati bene e li conosciamo. Dovremo essere concentrati soprattutto nella fase difensiva. È una gara tosta».

Poi, ecco le riflessioni sui singoli, a cominciare dal capitano Roberto Pereyra: «Ci sono tanti ragazzi che hanno stretto i denti e giocato in condizioni non ottimali dimostrando grande attaccamento, e tra questi proprio il nostro capitano.

È un grande leader proprio perché ha questo grande senso di appartenenza, e si è messo a disposizione lavorando con grande impegno cercando di superare dei piccoli problemi fisici. Per me e per noi è importante averlo in campo, sarà a disposizione».

Potrebbe invece essere un jolly a sorpresa Festy Ebosele. «Eravamo consapevoli di doverlo aspettare, calcisticamente parlando, e lui è migliorato esponenzialmente facendosi trovare pronto. Oggi è affidabile e mi dà più possibilità di gioco, ad esempio potrebbe anche giocare davanti in un ipotetico tridente offensivo. Zeegelaar? È in buone condizioni fisiche perché è un professionista serio. Credo che sarà a disposizione velocemente».

Ma Sottil ha risposto anche al ct Roberto Mancini che mercoledì aveva parlato di Simone Pafundi come uno dei tanti talenti italiani da far giocare: «Mancini fa bene e condivido le sue parole – ha detto Sottil – Pafundi, voglio sottolinearlo, è un patrimonio per l’Udinese e la Nazionale del futuro, fa parte di una società che è maestra nella valorizzazione dei giovani e su di lui c’è un progetto tecnico assolutamente impostato e delineato da me, dalla proprietà e il direttore, puntando sulla crescita tecnica e fisica, rispettando i giusti step che un ragazzo 2006 deve fare proprio per salvaguardare la sua crescita e farlo giocare con continuità con i giusti tempi».