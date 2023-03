Arriva la vittoria, Sottil promuove l’Udinese: “Ora dobbiamo continuare così”

«Abbiamo 35 punti in classifica già a marzo: sarà magari un piazzamento momentaneo, ma intanto ce lo godiamo».

Dopo, aver inghiottito il rospo degli errori banali a San Siro, in casa dell’Inter, dopo aver battuto i pugni sul tavolo della conferenza stampa dopo lo Spezia, dopo la partita diligente di Bergamo, Andrea Sottil raccoglie i frutti di un’Udinese vincente, capace di raccogliere il quinto punto nelle ultime tre partite (due pareggi e un successo) per tornare a galla, alle spalle delle prime sei, dove la lotta è davvero intensa, se non altro per la presenza – dettata dalla penalizzazione – della Juventus.

Becao stende l’Empoli: l’Udinese ritrova la vittoria dopo sei turni di astinenza 11 Marzo 2023 serie a

«Siamo stati bravi tutti. Io, lo staff, il direttore, la società e i ragazzi. Ora dobbiamo solo continuare a spingere».

Fattore emotivo

Eppure il tecnico di Venaria Reale cerca di far girare la propria analisi attorno a un’unica parola: paura. Lo spiega già ai microfoni di Dazn: «No, la paura non l’abbiamo patita. Perché siamo in crescita, lo sapevamo: lo avevamo dimostrato già a Bergamo. Io dalla panchina negli ultimi minuti ho cercato solo di farli uscire dall’area per cercare di gestire il risultato».

Poi la lente si sposta sulla mossa vincente, al colpo di testa di Becao, ma già prima l’Udinese aveva cercato di sfruttare proprio i calci piazzati, i corner.

«Fanno parte del nostro bagaglio, la partita l’abbia preparata come sempre. Ma il nostro non è solo un gioco fisico.: ho visto un gran bel calcio, almeno fino al gol: la palla andava dove volevamo.

A me piace quando la mia squadra sa quello che vuole. Poi è chiaro che. con il vantaggio, tendi ad abbassarti, ma tutto sommato abbiamo difeso con ordine e grande lucidità».

Le prestazioni

«Bravi tutti», sottolinea quindi Sottil. A livello di individualità, poi, aggiunge che la partita sarebbe potuta finire prima, «sul quella azione di Udogie che avrebbe meritato il gol nel finale», una partita nella quale è stato mandato nella mischia nel finale anche Ebosele che fornito una risposta all’altezza: «L’avevo detto a Bergamo che aveva fatto un’ottima prestazione, qui ha confermato che è cresciuto molto.

Questi miglioramenti sono il bello per un allenatore: si tratta di un 2002 che viene dalla Championship (la serie B inglese, ndr) e aveva bisogno di tempo per crescere».

Dall’altra parte applausi per un giocatore ancora più giovane, Baldanzi, che Zanetti un po’ a sorpresa ha tolto dal campo per l’assalto finale. «Io devo pensare alle mie sostituzioni, non posso commentare quelle di un collega: su Baldazi posso solo dire che mi aveva colpito quando sono andato a Firenze per vedere giocare mio figlio contro l’Empoli e raccogliere un po’ di indicazioni in vista proprio per questa partita.

Baldanzi ha qualità e noi abbiamo puntato a contenerlo grazie a Walace che si abbassava nella sua zona di competenza».