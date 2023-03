Pordenone all’esame Lecco, Stefani deve vincere subito

«Il mio debutto? Passa in secondo piano. Conta solo il bene del Pordenone». Come faceva da giocatore, Mirko Stefani antepone la squadra ai suoi interessi.

È con questo approccio che il nuovo mister presenta la sfida odierna di Lecco, che potrebbe anche valere il ritorno in vetta. Chiamato a sostituire sulla panchina neroverde Domenico Di Carlo, esonerato dopo il pari con la Pergolettese, il tecnico trentino è chiamato a iniziare il suo percorso con un successo. Mancano otto gare alla fine, il gruppo è a tre punti dal primato e non c’è tempo da perdere.

«È un incontro importante, come tutti quelli in programma da qui a fine stagione – premette –. Il Lecco è forte, ha ottenuto il maggior numero di punti in casa in categoria, ma io ho fiducia nei miei calciatori perché sono forti anche loro e perché assieme abbiamo lavorato bene».

Nessun calcolo legato alle altre sfide odierne, anche se sono tutte d’alta quota, con le capolista Feralpisalò e Pro Sesto impegnate rispettivamente contro Vicenza (terzo) e Trento (miglior gruppo del girone di ritorno).

«Ciò che mi auguro – continua il nuovo tecnico dei ramarri – è che la squadra sappia riconoscere le varie partite che possono nascere all’interno della stessa gara. La qualità e l’esperienza dei nostri giocatori permette di capire cosa è meglio per un determinato momento. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, ma essere anche umili: così le doti dei singoli possono emergere».

Stefani sfida l’ex neroverde Luciano Foschi, tecnico che in precedenza aveva guidato lo stesso Mirko alla Reggiana in C2 nel 2005-2006 e all’inizio della stagione 2006-2007. All’andata “Lucky” affrontò Mimmo Di Carlo, di cui era stato vice al Chievo, e fu sconfitto 5-0.

Un successo più striminzito andrebbe benissimo al nuovo condottiero dei neroverdi, che mercoledì debutterà poi in casa al Tognon col Piacenza.

La settimana che comincia oggi prevede infatti il turno infrasettimanale, aspetto che inevitabilmente peserà sulle energie ma in vista del quale Stefani non fa nessun calcolo. Dentro la formazione migliore, oggi, un undici che purtroppo per i cuori neroverdi non vedrà in campo Leonardo Candellone, out per un infortunio alla mano. Sempre fuori Bassoli, Torrasi non è al top e non farà parte della gara perlomeno dall’inizio.

Il primo Pordenone di Stefani dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1 con Festa tra i pali, Bruscagin, Negro, Ajeti e Benedetti in difesa; Zammarini, Burrai e Pinato in mezzo al campo con Piscopo e Palombi (o Edera) alle spalle dell’unica punta Dubickas. Il lituano fu decisivo con Piscopo nell’ultima trasferta vinta dai ramarri a Trento. Tutti auspicano che si ripeta.