Pordenone, non basta il debutto di Stefani per tornare alla vittoria

LECCO. Il debutto di Mirko Stefani in panchina non ha portato lo sperato ritorno alla vittoria. A Lecco i neroverdi hanno collezionato il terzo pareggio consecutivo, il sesto nelle ultime otto gare, nelle quali hanno ottenuto una sola vittoria. La capolista Feralpisalò, invece, non si è fermata e battendo per 2-0 nel big match il Vicenza è volata a più 2 dalla Pro Sesto (1-1 co Trento di Tedino), ma soprattutto a più 5 sui neroverdi, quando mancano soltanto sette partite alla fine della regular season del campionato di serie C.

E’ la classifica a far giudicare negativamente il punticino (0-0 il risultato) incamerato in riva al lago: il Lecco dell’ex Foschi, infatti, è un’ottima squadra e soprattutto lo è in casa, dove aveva vinto ben 11 delle 14 partite disputate prima di affrontare i ramarri. Tra i quali qualcosa di buono si è rivisto ma, complice anche l’assenza del bomber Candellone, è mancato il colpo del ko.

Sono i padroni di casa a farsi vedere per primi in zona offensiva al 7’ con una punizione dal limite di Lepore che Festa devia in angolo. Poco dopo ci prova Giudici con un tiro al volo: respinge la difesa neroverde.

Occasione per gli ospiti al 13’: corner di Burrai a rientrare e colpo di testa di Palombi, che per poco non trova lo specchio della porta. Al 21′ altra punizione dal limite per i padroni di casa: Giudici colpisce la barriera, Lepore raccoglie la respinta, ma il suo destro è largo sul fondo. Al 24’ trama offensiva neroverde: Pinato conclude dal limite, ma il suo destro è facilmente bloccato da Melgrati. Al 35’ ci prova Burrai su calcio piazzato: Melgrati dice di no.

In avvio di ripresa al 9’ un destro di Burrai è respinto in tuffo da Melgrati. Al 13’ punizione di Lepore: Festa è bravo a rifugiarsi in angolo nonostante una deviazione. Un minuto dopo ci prova Guccher, il suo destro non inquadra lo specchio e al 17’ termina alta un conclusione di Dubickas su sviluppo da corner.

Occasionissima neroverde al 21’: Melgrati salva sulla conclusione di Palombi da pochi passi. Al 25′ colpo di testa da buona posizione del neoentrato Bunino: il pallone termina sul fondo. Prima del triplice fischio finisce di poco a lato un sinistro velenoso di Pinato e in pieno recupero un miracoloso salvataggio sulla linea della retroguardia di casa.

LECCO-PORDENONE 0-0

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (43′ st Zambataro), Ardizzone (26′ st Lakti), Zuccon, Girelli, Lepore; Buso (9′ st Tordini), Pinzauti (26′ st Bunino). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Galli. All.: Foschi.

PORDENONE (4-3-2-1): Festa; Bruscagin, Pirrello (32′ st Negro), Ajeti, Benedetti; Gucher (22′ st Piscopo), Burrai, Pinato; Zammarini, Palombi (32′ st Magnaghi); Dubickas (43′ st Deli). A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Maset, La Rosa, Ingrosso, Destito. All.: Stefani.

ARBITRO: Cavaliere di Paola, assistenti Pragliola di Terni e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Bonacina di Bergamo.

NOTE: ammoniti Pinato, Ajeti e Tordini. Angoli 3-7. Recupero: 0′ pt, 3′ st.