Tra Udine e Cividale i derby rischiano di non essere finiti

A braccetto nel girone dipinto di blu. Nel giro di cinque giorni Old Wild West Udine e Gesteco Cividale hanno messo al sicuro l’accesso al raggruppamento che nella seconda fase del campionato mescolerà le squadre classificate dal quarto al sesto posto nei gironi Verde e Rosso.

Significa qualificazione matematica ai play-off, dove ai quarti di finale potrebbe esserci un derby tutto da gustare.

SITUAZIONE

Nel girone Rosso le prime tre (Forlì, Pistoia e Cento) sono sicure di partecipare al girone Giallo, dove troveranno Cantù, Vanoli e presumibilmente Treviglio. Nel Blu, oltre ad Apu e Ueb c’è posto per una fra Fortitudo e Rimini, con i bolognesi favoriti per il +2 in classifica e il 2-0 negli scontri diretti.

Dal girone Verde arriveranno quasi certamente Torino (doppio derby friulano quindi per coach Franco Ciani), Urania e una fra l’Assigeco di “Dada” Pascolo e Agrigento.

TESORETTO

Nella classifica iniziale del girone Blu molto probabilmente assisteremo al sorpasso di Cividale nei confronti di Udine, dato che i ducali vi accedono con 6 punti sicuri, mentre i bianconeri si porteranno dietro i 4 punti conquistati al Carnera contro Gesteco e Fortitudo.

Potrebbero diventare 6, ma serve un difficile sgambetto di Rimini ai felsinei. Se vi riuscissero, i romagnoli partirebbero con 0 punti nella seconda fase (doppio 0-2 contro le friulane). Per la “Effe”, invece, ci sarebbe un tesoretto di 2 punti, ottenuti al PalaDozza contro l’Apu. Meno certezze per il trio di squadre provenienti dal girone Verde, poiché ci sono da giocare alcuni scontri diretti.

PROIEZIONE

La classifica di partenza del girone Blu, al momento sarebbe la seguente: Torino 6*, Cividale 6, Udine 4, Urania 4*, Fortitudo 2, Assigeco 0. *= una partita in meno.

A conti fatti Gesteco e Apu sono in piena corsa per i due piazzamenti che danno diritto a giocare i quarti play-off con il vantaggio del fattore campo.

DERBY

La cosa importante di questa proiezione è che quattro delle sei partecipanti al girone Blu si affronteranno nei quarti. La prima affronterà la quarta, la seconda sfiderà la terza: significa che se Udine e Cividale non dovessero superare Torino si troverebbero quasi certamente di fronte per una serie play-off entusiasmante nel tabellone Oro.

Chi pensava che col derby del 5 marzo la strade delle due compagini friulane non erano più destinate a incrociarsi è costretto a ripensarci e armarsi di calcolatrice. I colpi di scena non sono ancora finiti, anzi forse sono appena iniziati.