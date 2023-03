Apu, 4 buoni motivi per vincere a Forlì in vista dei play-off

Due partite al termine della prima fase, ma classifica già delineata per l’Apu OId Wild West. I bianconeri sono certi di passare al girone Blu nella seconda fase, con il girone Giallo ormai irraggiungibile. Questo significa che le partite contro Forlì e Nardò saranno poco più di un momento di preparazione in vista del finale di stagione, in cui cercare motivazioni alternative in vista del futuro.

Una è sicuramente la continuità di rendimento, perché molto spesso in questa stagione Udine si è lasciata andare a degli alti e bassi.

La bella prova fornita nel derby va confermata al cospetto della capolista, altra squadra che ha ben poco da chiedere alla prima fase ma che certamente non regalerà nulla. Un altro aspetto importante è il rientro di Isaiah Briscoe dopo quasi due mesi.

La squadra è evoluta senza di lui, è arrivato anche Giancarlo Sacco a dare nuovi impulsi, ci sono equilibri da ritrovare. A Forlì mancherà ancora Gentile, sarà interessante vedere quanti tiri si prenderà l’esterno del New Jersey ora che sono cresciuti Gaspardo e soprattutto Monaldi.

Fra gli stimoli che dovranno animare Antonutti e compagni c’è anche il desiderio di prendersi finalmente uno scalpo importante. In stagione l’Apu ha sempre perso contro le tre compagini top del proprio girone, e anche in Coppa ha preso un’imbarcata al cospetto di Cantù, leader del girone Verde.

Se c’è l’ambizione di battersi contro le big per la promozione, bisogna cominciare ad essere alla loro altezza, anche in una partita con poca pressione. Riuscire ad espugnare l’Unieuro Arena sarebbe una gran bella iniezione di fiducia per Udine.

C’è inoltre da guarire dal mal di trasferta che affligge l’Apu da dicembre in poi. Nelle ultime otto gare giocate on the road (Coppa Italia inclusa), i bianconeri hanno vinto soltanto una volta, il 4 gennaio a San Severo. Sette sconfitte pesanti nel punteggio (vedi Nardò, Cento e Pistoia) o nei modi, perché seguite da un esonero (Cantù), da dichiarazioni roboanti (Fortitudo) o da una rissa da far west (Chieti). È arrivato il momento di invertire il trend.