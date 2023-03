Pordenone, riecco Magnaghi: una “nuova” arma per la B

Ha giocato un quarto d’ora, tanto è però bastato per creare apprensione alla difesa del Lecco. Centimetri e qualche gol in canna ce l’ha, ora che è guarito dall’infortunio può dare una mano al suo vecchio compagno di squadra Mirko Stefani, che ora può contare su Simone Magnaghi, centravanti mancato come l’ossigeno al Pordenone durante i mesi invernali. Vista anche l’indisponibilità di Edera e Candellone, ai box per problemi fisici, il 29enne di Lovere ha tutto per risultare l’arma in più della squadra, che nonostante l’arrivo del nuovo allenatore litiga ancora negli ultimi 16 metri.

Già domani, nella sfida del Tognon col Piacenza, non è del tutto escluso che il bergamasco parta dall’inizio in un match vitale per i ramarri, ora distanti cinque lunghezze dalla vetta del girone A di Lega Pro. Magnaghi vorrebbe essere d’aiuto come aveva programmato la scorsa estate, quando era tornato in riva al Noncello dopo i 16 gol realizzati a Pontedera in serie C in prestito dai neroverdi.

Per il direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa rappresentava uno dei quattro attaccanti on grado di giocarsi il posto. Ma il 23 ottobre, nella sfida con la Feralpi, il numero 9 del Pordenone ha rimediato un brutto infortunio muscolare, che l’ha tenuto lontano dal campo sino a febbraio.

Già a gennaio il calciatore si stava allenando con la squadra, ma doveva attendere l’ok da parte dei medici per il definitivo rientro. Nel frattempo la società aveva provato a cederlo, ma Magnaghi ha scelto di rimanere. Durante il girone d’andata aveva segnato solo un gol, alla Virtus Verona, eppure quando aveva giocato, pur senza brillare, aveva dato il suo contributo. I mesi ai box sono stati duri, e la squadra senza di lui (e Palombi) ha faticato.

Domenica scorsa il rientro dopo tre panchine di fila. Magnaghi sa di giocarsi una grande chance: 7 partite sono sufficienti per diventare l’uomo del destino. La voglia di recuperare il tempo perso non gli manca, così come l’intenzione di aiutare mister Stefani, con cui da calciatore a Pordenone ha conquistato la promozione del 2019. Assieme erano in campo anche nella sfida di San Siro con l’Inter, valida per gli ottavi di Tim Cup, quando lo stesso Magnaghi colpì una traversa che Padelli, allora portiere nerazzurro, forse ancora ricorda. Il bergamasco, adesso, può anche sgravare Dubickas da responsabilità tecniche che non è in grado di gestire.

Il lituano, come riferimento offensivo, fatica. L’ha dimostrato a Lecco. Non è (ancora) un attaccante di manovra, è più bravo ad attaccare la profondità. Potrebbe però trovarsi bene in tandem con Magnaghi, se Stefani pensa col Piacenza di tornare al 4-3-1-2.