Sottil, in ballo c’è anche la conferma sulla panchina dell’Udinese

Quello di Empoli è stato un vero e proprio esame di riparazione per Andrea Sottil. Lo dicevano i numeri, quelli che indicavano il numero 1 nella casella delle vittorie (in casa della Sampdoria) dallo scorso 3 ottobre, prima del blitz al Castellani.

Lo ripetevano le voci di corridoio che vedevano il tecnico bianconero al centro delle riflessioni della società, spiazzata da una serie di pareggi – dieci – accanto a quella unica vittoria, risultati che avevano avuto il pregio di mantenere in quota l’Udinese, in termini di classifica, ma che avevo fatto sparire dal piatto quello spirito garibaldino, quel furore agonistico che tanto era piaciuto a tifosi e proprietà all’inizio della stagione, anche al di là del filotto di vittorie che aveva catapultato la squadra in una dimensione che poi non ha saputo confermare.

Alla fine della partita di Empoli Sottil si è lasciato andare a un urlo liberatorio assieme a una squadra che lo ha assecondato nelle scelte, visto che da due partite a questa parte l’Udinese ha mantenuto alta la soglia dell’attenzione in difesa, mentre il tradizionale 3-5-2 è stato proposto in modo decisamente più equilibrato (in particolare nella fase di spinta dei due “quinti” che si sono catapultati a turno nverso la metà campo avversaria), anche grazie alla presenza di una vecchia volpe come il “Tucu” Pereyra, prezioso nei suggerimenti ai compagni nel momento dell’applicazione del piano redatto dal tecnico.

Ora comincia una nuova fase.

Quella della conferma di determinati valori, delle auspicabili piccole-grandi imprese di giornata che alla fine potrebbero portare i bianconeri nella parte sinistra della classifica, tra le prime dieci insomma. La corsa al settimo posto è a dir poco ingarbugliata.

Dalla penalizzazione alla Juventus (un -15 che dovrà essere confermato dal Coni), dal regolamento sui pass per l’Europa, considerando che solo nel caso una delle squadre attualmente tra prime sei vinca la Coppa Italia il settimo posto regalerà la partecipazione alla prossima Conference League.

E in semifinale di Coppa Italia delle prime sei della classifica di A c’è solo l’Inter che sfiderà proprio la Juve, dall’altra parte Fiorentina-Cremonese.

Il rush finale di stagione, dunque, sarà una partita doppia per Sottil, considerando che con le soddisfazioni per una serie di vittorie nelle ultime 12 giornate per il tecnico di Venaria Reale potrebbe arrivare la conferma. Stavolta nessun rinnovo da far scattare unilateralmente entro febbraio, come era stato negli anni passati con Luca Gotti, tanto per fare un esempio.

Sarebbe stata una clausola inutile, devono aver pensato nella “stanza dei bottoni”, tanto all’Udinese gli ultimi tre mesi sono da anni illuminanti. Per rivedere Sottil qui anche dal prossimo luglio serviranno dei risultati all’altezza delle aspettative del club, anche senza uno come Deulofeu. È questo il verdetto della “sgasata” di Empoli.