Ajeti e Dubickas piegano il Piacenza: il Pordenone fa festa al Tognon

FONTANAFREDDA. Festa al Tognon: il Pordenone torna finalmente alla vittoria contro il fanalino di coda Piacenza nel nuovo catino neroverde, a Fontanafredda. E’ il primo successo, al secondo tentativo, per mister Mirko Stefani, fresco sostituto di Mimmo di Carlo alla guida dei ramarri.

Un’affermazione sofferta quella di oggi, mercoledì 15 marzo, forse troppo vista la differenza di caratura e classifica tra le due squadre. Ma è comunque strameritata e importantissima, perché riporta la squadra a 3 punti dalla vetta e a 1 dal secondo posto, visti gli 0-0 della capolista FeralpiSalò sul campo del Lecco e della Pro Sesto all’Euganeo di Padova.

Turno infrasettimanale più che positivo, dunque, per il team del presidente Lovisa, che inoltre stacca il Lecco di due lunghezze.

La partita si apre a livello di emozioni con un doppio miracolo del portiere piacentino Rinaldi su Dubickas. Pochi minuti più tardi ci prova Negro di testa: Pordenone ancora pericoloso, come al 19’ con Torrasi, che tenta la conclusione dalla distanza senza fortuna. Al 25’ deviazione in area di Pinato: blocca Rinaldi, al 31’ cross tagliato di Benedetti dalla sinistra: Piscopo non ci arriva di pochissimo. Subito dopo dribbling in area di Deli e destro a giro di poco alto sopra la traversa.

Gran bella iniziativa del numero 10 neroverde che è il preludio al gol dei padroni di casa, Avanti al 42’ grazie ad Ajeti.

Nella ripresa però il Piacenza ristabilisce subito la parità al 3′ grazie a un gran gol di Morra, ex di turno appena entrato, che fulmina Festa con un mancino potente da posizione defilatissima. Gli ospiti ci credono e al 17’ vanno vicini al vantaggio ancora con Morra, che colpisce di testa a due passi dal portiere di casa ma non inquadra la porta.

Il Pordenone si rivede al 19’ con un sinistro in area di Pinato respinto e soprattutto al 23’, quando Dubickas, pure lui ex di turno, riporta in vantaggio i suoi dopo un triangolo con un caparbio Palombi, favorito anche da un rimpallo. L’attaccante lituano in piena area evita l’intervento del portiere Rinaldi e insacca il 2-1.

Al 35’ ancora Dubickas vicino al gol: destro dal limite respinto da Rinaldi in corner. Al 39′ sinistro di Morra sul fondo.

PORDENONE–PIACENZA 2-1

PORDENONE (4-3-2-1): Festa; Bruscasgin, Ajeti, Negro, Benedetti; Torrasi (14′ st Zammarini), Burrai (14′ st Giorico), Pinato (29′ st Gucher); Deli (14′ st Palombi), Piscopo; Dubickas. A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Magnaghi, Maset, La Rosa, Ingrosso, Pirrello, Destito. All. Stefani.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Zanandrea (28′ pt Capoferri), Accardi, Masetti; Munari, Giorno, Sulijc, Palazzolo (1′ st Gonzi), Rizza (36′ st Plescia); Luppi (1′ st Morra), Cesarini (12′ st Zunno). A disp.: Tintori, Nocchi, Cosenza, Parisi, Chierico, Vianni. All. Abbate.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila, assistenti Chichi di Palermo e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale Fichera di Milano.

Marcatori Al 42′ Ajeti; nella ripresa, al 3′ Morra, al 23′ Dubickas.

Note Ammonito: Benedetti. Angoli 5-4. Recupero: 2′ pt. 1.639 spettatori, incasso 15.719 euro.