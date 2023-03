Il Friuli rende omaggio a Fosbury: «Un rivoluzionario, è stato unico»

Se c’è una regione italiana a cui può essere associato il salto in alto, questa è il Friuli. Cinque i primatisti italiani che può vantare l’estremo Nord-Est: da Enzo Del Forno, il primo nel 1973, ad Alessandro Talotti (l’ultimo, indoor, nel 2005), passando per Bruno Bruni, Massimo Di Giorgio e Luca Toso.

La scomparsa di Dick Fosbury, inventore della tecnica dorsale di salto, non ha dunque lasciato indifferente il territorio, che dal 2019 celebra annualmente la specialità con il meeting Udin Jump Devolopment.

L’atleta di Portland, scomparso a 76 anni, sconvolse l’universo nel 1968, quando a Città del Messico vinse l’oro olimpico con 2,24 con la sua tecnica: oggi utilizzata da tutti, allora rappresentava una rivoluzione in un mondo di ventralisti, saltatori che valicavano frontalmente l’asticella.

«Con il suo stile ha permesso a tanti di avvicinarsi alla specialità», sottolinea Dal Forno, che fu primatista tricolore con 2,22 proprio col metodo ventrale.

«Il suo era un modo di saltare più semplice – precisa –. L’aspetto che colpisce è soprattutto uno: tra le tante tecniche che si sono avvicendate nel tempo, come quella a forbice, la sua è rimasta».

Passati infatti gli anni ’70, in cui si alternavano ventralisti e fosburisti, dagli anni ’80 in poi la conversione al salto dorsale fu praticamente massiccia. Del Forno affrontò i Giochi Olimpici di Monaco 1972 col ventrale, Bruni firmò il suo primato (2,26 nel 1979) con lo stesso metodo, mentre Di Giorgio mise a segno i suoi (l’ultimo a 2,30) con lo scavalcamento dorsale (come Toso e Talotti).

«Fu un rivoluzionario – ricorda proprio Di Giorgio, presidente regionale della Fidal –. Inventò la sua tecnica perché la riteneva adatta alle sue caratteristiche neuro-muscolari. Nessuno è riuscito a imitarlo fedelmente, perché è stato l’unico a saltare con gli arti superiori asimmetrici».

Nella fase ascensionale, infatti, Fosbury non alzava il braccio opposto alla gamba di stacco, bensì quello identico. «E mentre superava l’asticella – aggiunge Del Forno – teneva le braccia lungo i fianchi. È stato unico, perché la sua tecnica è nata spontaneamente».

Sia Di Giorgio sia Del Forno hanno incontrato Fosbury, senza averlo affrontato in pedana. Anche Alessia Trost, altista pordenonese, l’ha conosciuto dal vivo. O meglio: il grande statunitense ha ammirato dal vivo i 2 metri saltati dall’azzurra nel gennaio 2013 in Slovacchia.

Con loro anche il suo ex allenatore Gianfranco Chessa, mancato nel 2017. «Una persona semplice, trasparente, non preceduta dal suo personaggio – ricorda la 30enne delle Fiamme Gialle –. Sembrava fosse un ex saltatore come tutti, non quello che è realmente stato.

Ha avuto coraggio: in un mondo in cui tutti seguono dei modelli, lui ha creato la sua, di strada. Fu semplicemente geniale».