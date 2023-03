L’Apu incrocia le dita su Briscoe

L’Apu Old Wild West ritrova Isaiah Briscoe e mette da parte il “made in Italy”. Dopo quasi due mesi di assenza, fra dolori, riprese, ricadute, influenze e qualche capriccio, l’esterno del New Jersey è pronto a rimettersi canotta e calzoncini col numero 13.

Di acqua ne è passata sotto i ponti, difatti troverà una squadra diversa da come l’aveva lasciata. Innanzitutto c’è da dire che il rientro di Briscoe, sebbene in una gara che non ha nulla da dire per la classifica, è decisamente provvidenziale: con Gaspardo infortunato e Gentile squalificato, Udine ritrova un terminale offensivo importante.

A Forlì le principali armi in attacco saranno le triple di Monaldi e gli uno contro uno dell’ex Orlando Magic. Sarà molto interessante valutare l’intesa fra i due, che hanno giocato assieme appena quattro partite di campionato.

Dopo la fisiologica fase d’ambientamento il playmaker di Aprilia ha ormai in pugno le chiavi della cabina di regia bianconera, così Briscoe sarà più libero di esprimere il proprio talento senza il compito di portare palla.

Il principale punto interrogativo riguarda la gestione dei possessi. Nell’amichevole di tre settimane fa a Istrana abbiamo visto un Briscoe meno individualista e più votato al gioco di squadra: è un segnale oppure è il primo passo di un’evoluzione quanto mai necessaria? Al campo l’ardua sentenza.

C’è da aggiungere un particolare: nel frattempo all’Apu è arrivato Giancarlo Sacco, che sarà qui soltanto come assistente, ma in carriera di stranieri ne ha visti a bizzeffe e sa bene come inquadrarli nel contesto di squadra.

Un’altra considerazione interessante riguarda la versione aggiornata dell’Apu, come fosse un’applicazione dello smartphone. Da domenica e probabilmente fino all’inizio dei play-off, quindi per otto partite di campionato, si andrà avanti con un solo straniero per effetto della cessione di Keshun Sherrill oltre che per il rientro di Briscoe. Poi dovrebbe arrivare un lungo americano per la post season.

È un’Old Wild West perennemente “work in progress”, alla ricerca di un’identità mai raggiunta finora. La versione migliore, ironia della sorte, la si è vista prima della sosta nel derby. Ora è costretta a cambiare pelle di nuovo, ma è importante che mantenga lo spirito della sfida con Cividale.

A Briscoe verrà chiesto di aggiungere alla chimica di squadra le sue doti: talento, personalità, carisma e fantasia. Con lui la versione 2.0 dell’Apu Old Wild West può essere molto più efficace della precedente.