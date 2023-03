Pordenone, luci al Tognon: con il Piacenza per i tre punti

PORDENONE. Contro il Lecco la squadra si è dimostrata più attenta e solida. Passi in avanti se ne sono visti, rispetto alla gestione Di Carlo, ma adesso il Pordenone deve passare alla cassa.

Conta solo vincere, mercoledì 15 marzo, al cospetto del Piacenza, nella gara che segna il debutto al Tognon di Fontanafredda per Mirko Stefani, nuovo mister dei ramarri. Nel 32º turno del girone A di Lega Pro i neroverdi sono praticamente spalle al muro, se si considera che la vetta è distante cinque lunghezze.

Un successo nelle ultime otto partite è un bottino troppo magro per puntare alla serie B, dato che, sul campo del Lecco (quarto) la capolista Feralpisalò potrebbe perdere qualche punticino, va da sé che Zammarini e soci devono per forza battere gli emiliani, rinati dopo l’affermazione col Mantova, ma pur sempre ultimi in classifica con la peggiore difesa.

«È una partita in cui dobbiamo dimostrare di esserci – afferma a proposito Stefani –. Il nostro compito è comandare il gioco, pur mantenendo ordine ed equilibrio. Ripartiamo dalla prestazione di Lecco, perché in tutti i 90’ ho visto una formazione attenta e compatta, capace nella ripresa di guadagnare campo e creare i presupposti per segnare».

Il gol va ritrovato: domenica scorsa il gruppo è andato in bianco, ora serve avere soluzioni e lucidità negli ultimi 16 metri per sbloccarsi. Probabile che il tecnico, dopo l’esordio col 4-3-2-1, passi al 4-3-1-2, mettendo così al fianco di Dubickas un’altra punta.

Con due attaccanti si ha più peso offensivo e, in particolare, il secondo centravanti (Palombi o Magnaghi) andrebbe a supportare il lituano, parso troppo solo là davanti a Lecco. Stefani conta di vedere gol e augura che i tifosi sostengano la squadra. «I nostri supporter possono fare la differenza – indica il tecnico –. Per noi sono solo una spinta, starà poi a noi “contagiarli” con le nostre prestazioni».

Cancelli aperti dalle 17, al Tognon, per assistere a una gara che può rappresentare uno snodo importante della stagione. Se il Pordenone accorciasse a due o a tre punti sulla capolista, ci sarebbero ancora poi sei partite per completare la rimonta.

Tutto ancora può succedere e, con la consapevolezza che la gara di oggi è fondamentale, Stefani non dovrebbe fare stravolgimenti all’undici iniziale: possibile solo l’inserimento di Torrasi in mezzo al campo, rispetto a domenica scorsa, con Zammarini nella posizione di trequartista a sostegno delle due punte.

Mancherà ancora Candellone, che con i suoi 8 gol e 6 assist sinora timbrati avrebbe fatto comodo. Non è però il momento di piangersi addosso: bisogna andare oltre alle assenze per rimanere incollati al giro che conta.