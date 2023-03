Il grande sogno delle ragazze del Talmassons: «Unite e ambiziose: vogliamo vincere e salire in serie A1»

Da Anna Caneva, che ha chiesto a gran voce una foto della squadra in copertina alla statunitense Giovanna Milana che ha esibito un italiano perfettamente comprensibile, le ragazze della Cda Volley Talmassons hanno portato una ventata di aria fresca nella redazione del nostro giornale. Ospiti per qualche ora del Messaggero Veneto, le atlete della formazione friulana, che sta disputando la pool promozione di A2 femminile, si sono prestate alle foto di rito e ai filmati per i social prima di parlare di presente, passato e futuro della loro avventura in questo campionato.

All’appuntamento mancavano le giocatrici più giovani, che al mattino sono impegnate a scuola a Latisana dove stanno frequentando la quinta superiore, e i due tecnici Leonardo Barbieri e Fabio Parazzoli, rimasti a Lignano a lavorare in vista del big match di sabato a Trento.

Ad accompagnare le ragazze c’erano il ds Gianni De Paoli e il general manager e Ceo del main sponsor Cda, Fabrizio Cattelan. Sul percorso che vede la Cda punto di riferimento nella Bassa friulana grazie al rapporto con il paese d’origine Talmassons, al campo di gara ubicato a Latisana e al quartier generale di stanza a Lignano, ha parlato Cattelan: «La squadra ha trovato nella città balneare un luogo attrattivo e ideale per allenarsi e il team sta diventando espressione di un territorio vasto che va al di là dei campanili. La A1 è un sogno che ci piacerebbe realizzare, queste ragazze hanno talento, sono cresciute molto e credo che una massima serie in regione, sostenuta non solo da noi ma anche da altri imprenditori, potrebbe portare ricadute a 360 gradi». Per De Paoli: «Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato 13 ragazze su 13 e il fatto che questo campionato stia andando così bene significa che abbiamo trovato le persone giuste sia dal punto di vista tecnico che umano».

Consapevole dell’arduo cammino intrapreso, che vedrà la Cda disputare ancora cinque partite della pool promozione con l’obiettivo di giocare i play-off per cercare di conquistare un posto in A1, capitan Taborelli è rimasta cauta con un sintetico: «Speriamo di arrivare fino in fondo«. Con un italiano sempre più sicuro, la statunitense Giovanna Milana, seconda miglior realizzatrice nella vittoria contro Sassuolo con 16 punti, seconda solo a Taborelli che ha chiuso a quota 19, ha invece raccontato il suo rapporto con il Friuli. «Mi trovo benissimo – ha detto – mi piace tutto e sono un’amante del frico e della polenta. Riguardo al campionato Roma sembra su un altro pianeta, ma possiamo giocarci bene i play-off. La gara di Trento sarà molto importante, cercheremo di esprimerci al meglio delle nostre possibilità».