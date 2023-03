Dalla finale per la A2 alla scoppola di dicembre al Carnera: Old Wild West-Forlì ormai è una storia infinita

UDINE. Chiamatela “La storia infinita”. Domenica l’Apu Old Wild West affronta la capolista Forlì all’Unieuro Arena in quella che è diventata una grande classica. Dal giugno 2016 ad oggi, le due squadre si sono affrontate quindici volte: ben dieci le vittorie dell’Apu contro le cinque dei forlivesi.

La madre di tutte le sfide fra Apu e Unieuro è senza dubbio lo spareggio dell’11 giugno 2016. A Montecatini una Gsa carica a mille dopo aver eliminato in rimonta la Co.Mark Bergamo nei play-off non fallisce il match point e coglie la promozione in A2 battendo Forlì per 72-69 dopo una vera battaglia.

Fra i successi ottenuti dai bianconeri a spese di Forlì durante la regular season, spicca quello datato 31 marzo 2019.

Sulla panchina dell’Apu siede l’attuale direttore tecnico Alberto Martelossi, che ha sostituito in corsa Demis Cavina. La Gsa è reduce da due brutti stop contro Cagliari in casa e Ferrara in trasferta. Servono due punti per ottenere la qualificazione matematica ai play-off e blindare il quinto posto, che vale il fattore campo a favore nel primo turno della post-season. Udine vince 84-75 fra gli applausi di un Carnera festante.

Nell’estate 2019 la Lnp vara la Supercoppa extralarge, a cui partecipano tutte le 28 iscritte al campionato. L’Apu Old Wild West vince a punteggio pieno il suo girone e accede ai quarti, dove trova la solita Unieuro. Si gioca in gara secca sul campo dei romagnoli, la squadra di Ramagli non batte ciglio e va a vincere a Forlì per 85-95, qualificandosi per le Final Four di Milano.

L’anno dopo a Cento i forlivesi si vendicano, battendo in rimonta 76-70 l’Apu priva di Dominique Johson per un problema di tesseramento, ma i bianconeri si prendono 4 punti su 4 nella seconda fase della regular season, in una formula del campionato uguale a quella al via il prossimo 2 aprile. In mezzo c’è anche il successo di Udine per 67-62 nel quarto di finale di Coppa Italia giocato a Cervia nel 2021. Poi Antonutti e soci arrivarono sino alla beffarda finale con Napoli.

Ultimo atto: Forlì passa facile in dicembre al Carnera. Boniciolli ha il Covid, in panchina c’è Finetti. Come ci sarà domenica. —

