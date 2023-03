Il doppio impegno nella Gesteco tra Under 19 e prima squadra: l’altro Micalich vince «Ma mia mamma...»

CIVIDALE. Giorni intensi quelli appena trascorsi dal giovane Enrico Micalich. Giorni proficui, invero: per lui culminati con l’accesso alle finali nazionali insieme ai compagni di Under 19. E questo a breve distanza dall’imposizione coi senior su Rimini, in A2, vittoria valida per la qualificazione aritmetica delle Eagles ai play-off.

Da una soddisfazione all’altra, insomma: «Quella delle finali di categoria – rivela però il classe 2004 – è senz’altro la più grande che io abbia ottenuto in carriera, per quanto la mia carriera debba ancora in realtà iniziare. È una gioia incredibile, il nostro è un gruppo davvero speciale».

E inarrestabile, considerato il ruolino di marcia avuto sin qui dai ragazzi di coach Vecchi, 17 i successi su 20 incontri. «A dire il vero, la stagione per noi non era iniziata al meglio: avendo perso due gare su tre, sembrava aleggiare su di noi il fantasma dello scorso anno, quando le finali ci erano sfuggite all’ultimo».

Così, però, non è stato per gli aquilotti ducali, capaci di prendere pian piano quota. «La vittoria sul parquet della Reyer, i derby, poi il match chiave contro Bassano in casa, davanti al nostro incredibile pubblico. Superati questi ostacoli, non ce n’è stata più per nessuno».

E adesso? «Siamo in ballo, balliamo. Vogliamo far paura a tutti. Lo stesso in A2: tanto alle finali, quanto ai play-off, infatti, vogliamo essere la mina vagante».

La serie cadetta, l’under 19, e pure qualche apparizione in doppio utilizzo coi Longobardi di Cividale in C Silver. Come fare per conciliare il tutto? «Non è facile, lo ammetto». Senza contare l’impegno, inderogabile, con lo studio: «Sono in quinta liceo scientifico, fra due mesi ho la maturità e mia mamma mi sta alle calcagna perché faccia bene anche quella (ride, ndr). Per fortuna ho uno staff che mi gestisce benissimo. Devo ringraziarli». —

