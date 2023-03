La prima vittoria di mister Mirko è un sospiro di sollievo: «Contavano solo i tre punti»

PORDENONE. Sereno lo è sempre stato, nonostante la portata del compito che gli è stato affidato. È chiaro, tuttavia, che mercoledì 15 marzo, dopo il 90’, anche Mirko Stefani abbia tirato un sospiro di sollievo.

La vittoria contro il Piacenza è di quelle che pesano perché, al di là della classifica, il Pordenone aveva conquistato un solo successo nelle precedenti otto gare. «Contavano solo i tre punti e sono arrivati – ha riconosciuto il tecnico –. Nella gestione del match il gran gol di Morra ha avuto il suo peso, ci ha fatto prendere un po’ di paura. Prima però la squadra aveva disputato un ottimo primo tempo, creando quattro-cinque occasioni e non subendone alcuna. Penso che nel complesso la vittoria sia meritata. È stata sofferta, ma sono contento sia giunta così, perché la sofferenza fortifica e ci dà morale. Non siamo ancora un gruppo in grado di aggredire l’avversario e di mettere la partita sui nostri binari».

Stefani guarda quindi con grande realismo al momento che stanno attraversando i suoi, consapevole che questi tre punti possono significare molto. Per la classifica e, ovviamente, per l’aspetto psicologico. «Sono contento per i ragazzi, perché mi hanno subito dato apertura e disponibilità sin dal primo giorno – ha detto l’allenatore –. Sentivo il loro desiderio di esultare. L’abbraccio con Burrai? È chiaro che, con chi ho giocato e vissuto tante emozioni, si condividano in maniera più forte questi momenti. Ora però dobbiamo pensare al Novara, che domenica ci attende e che dovremo affrontare in una gara complicata».

Serve recuperare velocemente le forze, anche se dopo una vittoria è più facile. Al Piola mancheranno ancora Edera e Candellone, infortunati, quindi Dubickas in particolare dovrà stringere i denti e giocare. «Ha dato tanto, nonostante gli acciacchi non ha mai mollato – ha detto Stefani –. È un giocatore di alto livello. Gli assenti? Avere attaccanti con caratteristiche diverse, adesso, ci avrebbe dato una mano, ma bisogna lavorare con gli elementi che si hanno a disposizione». Avanti senza lamentarsi: lo spirito è quello giusto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA