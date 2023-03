Udinese, non solo gli apprezzamenti del ct della Nigeria a Success: anche Beto aspetta una chiamata dal Portogallo

UDINE. E se ci provasse anche il Portogallo? Dopo gli apprezzamenti per Isaac Success da parte del ct della Nigeria, il portoghese José Peseiro, apprezzamenti che tuttavia non hanno portato a una preconvocazione in vista della prossima sosta riservata alle nazionali – ma c’è tempo fino a domani per un ripensamento – è il turno del nuovo commissario tecnico dei lusitani, Roberto Martinez che, invece, ha già fatto recapitare un “messaggio” all’Udinese per mettere in allerta Norberto Beto, l’altra metà della coppia d’attacco dell’Udinese, una coppia che negli ultimi mesi ha perso molto in termini di autostima e convinzione, come dicono i numeri.

A differenza di “Isacco”, ancora incredibilmente a secco di gol pur avendo fatto il centravanti d’area in 26 occasioni, Beto è andato a segno un paio di volte da gennaio, ma si tratta di un bottino davvero misero per la mole di gioco che spesso ha prodotto l’Udinese e se si confrontano questi 2 gol (uno ogni 5 partite e mezza) con i 6 arrivati prima della mega-sosta di campionato (media 2,5), scattata a novembre dopo 15 giornate.

Insomma, in vista delle ultime dodici giornate bisogna appigliarsi anche ai fattori esterni, come le convocazioni nelle rispettive nazionali per dare un ulteriore giro di chiavetta alla sveglia di Success e Beto.

Per quanto riguarda il portoghese bisogna dire che era stato seguito già da Fernando Santos, ma il fatto che alla prima occasione il nuovo arrivato Martinez – l’ex guida tecnica del Belgio – abbia inserito il suo nome nelle preconvocazioni testimonia che il numero 9 dell’Udinese è atteso da un ulteriore salto in alto dopo quello fatto passando dal Portimonense alla serie A.

Salto in alto in termini di continuità e anche di soluzioni , considerando le lacune spalle alla porta.

Uno step già fatto dai due sloveni dell’Udinese, Jaka Bijol e Sandi Lovric che da tempo sono in pianta stabile nella loro nazionale e che sono nell’elenco dei convocati per le partite di qualificazione ai prossimi Europei contro Kazakistan (il prossimo giovedì) e San Marino (domenica 26). Sarà una primizia, invece, vestire la maglia della Serbia per Lazar Samardzic che recentemente ha deciso di lasciare la Germania (dove è nato e con la quale ha giocato nelle selezioni giovanili fino all’Under 21) per difendere i colori della sua terra d’origine: primo appuntamento il prossimo venerdì, sempre per le euro-qualificazioni, contro la Lituania, lunedì 27 invece il derby con il Montenegro.

Ma è indubbio che tutte le ultime due settimane di marzo saranno importanti per il numero 26 di Sottil, considerando che c’è il Milan tra i club che lo stanno monitorando, anche se da un mese a questa parte, in particolare dallo scontro diretto di Torino, Samardzic pare aver rallentato la propria crescita.

A proposito di gente che deve farne ancora di strada: nella lista dei preconvocati bianconeri (e quindi in attesa di una possibile chiamata) ci sono anche gli irlandesi Abankwah ed Ebosele, ma anche gli azzurri Udogie e Pafundi. Sì, Pafundi. Nonostante giochi col contagocce Mancini non si è dimenticato di lui. —

