Grinta e solidità: a Forlì l’Old Wild West è in cerca di conferme

Apu Old Wild West, c’è un derby da replicare. I bianconeri fanno visita alla prima della classe, imbattuta da due mesi e mezzo, e per fare risultati sono chiamati a bissare la prestazione con cui hanno piegato la Gesteco.

Anche oggi c’è una situazione d’emergenza, motivo per cui è lecito attendersi una prova di grande carattere da coloro che scenderanno in campo.

ULTIMISSIME

Sul pullman che ha portato la squadra in Romagna non sono saliti in tre: lo squalificato Gentile, l’infortunato Gaspardo e l’incidentato Antonutti. Finetti ha convocato solo dieci giocatori, di cui otto senior: oltre a Fantoma, come under c’è Matteo Pulito, guardia-ala classe 2005 arrivato la scorsa estate a Udine proprio dal settore giovanile forlivese.

Per lui ci sono 12 presenze in C Gold con la Codroipese, essendo in doppio tesseramento.

TAGLIA SMALL

Vista l’emergenza nel settore ali, è facile prevedere che oggi Udine utilizzerà con frequenza un quintetto piccolo, oltre a chiedere gli straordinari a Esposito. Briscoe è al rientro dopo un paio di mesi di assenza, su di lui sono riposte grandi aspettative: l’Apu tutta italiana ha tenuto botta e vinto il derby, ma il rendimento dell’esterno del New Jersey è fondamentale per il finale di stagione.

Ci sarà ampio spazio per Palumbo, una sorta di jolly per le sue doti fisiche, e per il nuovo arrivato Bertetti, a cui spetterà il compito di far rifiatare Monaldi.

QUI APU

Il portavoce bianconero della vigilia è proprio l’ex ferrarese Gianmarco Bertetti: «All’Apu mi sono trovato benissimo già dal primo giorno, c’è uno spogliatoio molto unito. Con Forlì sarà una battaglia, è prima con merito. Noi dobbiamo ripartire da quanto fatto nel derby e avere la stessa voglia di difendere e giocare insieme».

GLI AVVERSARI

Dopo annate deludenti Forlì ha affidato a coach Antimo Martino le chiavi della squadra per la svolta. L’uomo chiave è l’americano Nathan Adrian, ala-centro con buona mano sia da sotto che da fuori.

L’altro Usa è Vincent Sanford, guardia che ama attaccare il ferro. In cabina di regia si alternano Fabio Valentini e l’ex Apu “Lollo” Penna, l’ala piccola è il tuttofare Luca Pollone, sotto canestro c’è la solidità di Lorenzo Benvenuti e dell’altro ex bianconero Giulio Gazzotti. Non ci sarà il re delle triple Daniele Cinciarini, ai box per infortunio. Partita in diretta streaming su LnpPass.