Sottil legge la vittoria sul Milan: «Più attenti anche sui dettagli». Pereyra: «La gioia che cercavamo»

Per capire quanto Andrea Sottil volesse vincerla basta guardare la reazione furiosa avuta al cartellino rosso mostratogli da Doveri, in quel guazzabuglio di decisioni arbitrali subite.

È stato lì, in quel preciso momento, al tramonto del primo tempo, che è andato in onda l’Andrea furioso, sbracciatosi senza freno all’indirizzo del quarto uomo prima e della panchina milanista poi, accompagnato all’ingresso del tunnel.

Una notte da manuale: l’Udinese doma il Milan e torna a vincere al Friuli dopo sei mesi Pietro Oleotto 18 Marzo 2023 serie aPietro Oleotto

La tempesta prima della quiete, ben rappresentata poi dalle parole a commento seguite alla vittoria casalinga ritrovata: «È stata una vittoria meritata e voluta. I risultati li determiniamo noi. Non ho voluto invertire la rotta, ma qualcosa è cambiato dalla partita di Bergamo e io che li alleno tutti i giorni respiravo questo cambiamento con l’attenzione ai dettagli da ritrovare, ma anche nell’essere più sbarazzini e coraggiosi, e anche stasera abbiamo fatto la scelta di giocarcela schierando le mezzali con piede contrario e con i quinti pronti a innescarli. I ragazzi sono stati straordinari a interpretare la partita che avevamo preparato».

Poi, eccolo tornare a bomba sull’espulsione, con la spiegazione data su quanto accaduto dopo la decisione di

Doveri di far ribattere il rigore a Ibrahimovic: «La regola è chiara, se entri prima. Beto d’istinto la toccata e se non l’avesse toccata non ci sarebbe stata ripetizione. Forse ho alzato un po’ i toni, ma non son stato maleducato, sono andato a chiedere spiegazioni con impeto. Alla fine mi sono chiarito con Doveri».

Felice per il ritorno al successo casalingo anche il “Tucu” Pereyra, intervistato nel dopo gara da Dazn: «Questa allegria e gioia la cercavamo da tempo. Siamo contenti perché abbiamo tenuto duro nel periodo difficile e questo successo ci voleva. Il rigore? Era un po’ strano, non si capiva bene cosa c’era. Poi ci siamo detti che non dovevamo abbassare la tensione e siamo stati bravi a cercare subito il gol».