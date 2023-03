Il Pordenone sprofonda a Novara: così la serie B diventa un miraggio

NOVARA. Se la sconfitta di ieri ha significato l’addio alla promozione diretta, lo dirà soltanto il tempo.

Non mancano, infatti, esempi di squadre capaci di vincere in questa situazione, cioè con un ritardo di sei punti dalla vetta a cinque giornate dalla fine.

È chiaro però che ieri, il Pordenone, abbia seriamente compromesso il suo sogno. In seguito al terribile ko di Novara e la vittoria della Feralpisalò sul Mantova, i ramarri sono scesi da tre a sei lunghezze dai bresciani, sempre più leader del girone A di serie C a quota 61.

Curioso notare come, dopo il match col Novara del girone d’andata, i neroverdi fossero primi con cinque punti di vantaggio sui gardesani (oltre che su Pro Sesto e Renate): nell’arco di pochi mesi hanno smarrito un cospicuo tesoretto.

È così davvero amaro il primo ko della gestione Mirko Stefani, mister promosso dall’under 17 in prima squadra al posto di Domenico Di Carlo. In due settimane l’ex difensore non poteva fare miracoli, anche se neppure lui si aspettava una sberla così pesante, 90’ in cui i suoi hanno subìto per la prima volta in stagione quattro gol e in cui sono stati in balia per un intero tempo – il primo – degli avversari. I ramarri sono rimasti sui blocchi, fermi come i velocisti dopo una partenza falsa di un loro rivale, mentre il Novara ha viaggiato sin da subito a un ritmo forsennato, fors’anche agevolato dal gol al 4’ di Galuppini.

Il siluro fatto partire dalla distanza si è infilato in rete, lanciando così i suoi e affossando un Pordenone parso nel complesso anche un po’ stanco.

Certo, sulla rete segnata dall’ex Renate è sembrata esserci anche la responsabilità di Festa, che forse avrebbe potuto fare di più, ma ciò non toglie che, incassato però l’1-0, il Pordenone si è fatto travolgere dai piemontesi.

Andando a mille, hanno trovato tra il 36’ e il 40’ i centri che hanno chiuso la gara. Imbarazzante il modo in cui i friulani hanno incassato il 2-0: Negro ha subìto il pressing dell’avversario, arrivando a impostare l’azione con un improbabile esterno destro anziché andare col piatto mancino, regalando il possesso ai novaresi; nel prosieguo dell’azione la palla è arrivata a Vuthaj, che è riuscito ad avere la meglio su tre difensori del Pordenone.

Né Ingrosso, né Ajeti, né Negro son riusciti a fermarlo in piena area di rigore: tiro, gol. Uno sviluppo troppo brutto per essere vero. Il 3-0 di Galuppini è poi arrivato in seguito a una micidiale ripartenza, simile a quella valsa l’1-1 della Pergolettese di due settimane fa costato la panchina a Di Carlo.

La ripresa? Subito quattro cambi di Stefani, il 3-1 dell’orgoglio di Negro seguito però dal 4-1 di Marginean. Nel mezzo anche un rigore parato a Galuppini da Festa. Azioni che vanno documentate soltanto per l’archivio, perché i ramarri avevano già perso. Ora bisogna prova a risollevarsi.

Lunedì 27 marzo c’è Pordenone-Pro Sesto, con i milanesi secondi e avanti di due punti rispetto ai friulani. All’ultima giornata si gioca Feralpi-Pro Sesto. Può ancora succedere di tutto, ma questo Pordenone può... far succedere questo tutto? —

