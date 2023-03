Apu e Gesteco, ecco come sarà la Seconda fase

Ancora un turno di prima fase, poi si passa alla seconda e per le due compagini friulane sarà dipinta di Blu. Old Wild West Udine e Gesteco Cividale, infatti, sono già sicure di confluire nel girone riservato alle squadre classificate dal quarto al sesto posto nei gironi Rosso e Verde.

Vediamo nel dettaglio come si sviluppa la seconda fase, qual è la classifica provvisoria di partenza e i possibili scenari del prossimo turno in serie A2.

FORMULA

Al termine della prima fase si creano quattro nuovi raggruppamenti: i gironi Giallo (prime tre dei due gironi), Blu (dalla quarta alla sesta) e Bianco (dalla settima alla nona) più la poule salvezza (dalla decima alla dodicesima).

Le squadre provenienti dallo stesso girone non si affrontano di nuovo, ma si portano appresso i risultati degli scontri diretti della prima fase e sfidano soltanto le compagini dell’altro girone in gare di andata e ritorno.

Al termine della seconda fase viene stilata una classifica generale che serve a distribuire nei due tabelloni play-off (Oro e Argento) le prime sedici classificate, mentre la poule salvezza sancirà retrocessioni e partecipanti ai play-out.

CLASSIFICA PROVVISORIA

Se la prima fase finisse oggi, nel girone Blu oltre ad Apu e Ueb confluirebbero Torino, Urania, Fortitudo e Assigeco, con classifica di partenza che pubblichiamo a parte.

Torino e Urania si sfidano domenica in una gara che di fatto vale come antipasto della seconda fase: se gli uomini di coach Ciani vincono, ripartono con un bottino di 8 punti, in caso contrario Andrea Amato e compagni balzano a 6 insieme ai torinesi e alla “Pillastrini band”.

Attenzione, però, che sia Fortitudo che Assigeco devono ancora ottenere il timbro per il girone Blu. La “Effe” è a pari punti con Rimini ma è avanti grazie al 2-0 negli scontri diretti, Dada Pascolo e soci sono favoriti su Agrigento per la differenza canestri.

Fra le tante partite inutili di domenica, assumono quindi una certa rilevanza le seguenti sfide: Fortitudo-Forlì, Rimini-Pistoia, Trapani-Assigeco e Casale-Agrigento.

A Udine si tifa Rimini, dato che l’Apu in caso di sesto posto dei romagnoli partirebbe con 6 punti anziché 4 nel girone Blu, grazie al 2-0 nel doppio scontro diretto. Non cambierebbe nulla, invece, per Cividale, che ha il 2-0 sia con Bologna che con Rimini.

CALENDARIO

Lo schema degli incroci della seconda fase è già stato comunicato alle società. Si comincia il primo weekend di aprile: l’Apu, quarta nel girone Verde, ospiterà la sesta del girone Rosso, quindi una fra Assigeco e Agrigento, mentre le Eagles ospiteranno l’Urania nella sfida fra le due quinte.

L’8 aprile si giocano Urania-Udine e Torino-Cividale, il 16 aprile Udine-Torino e Cividale-Assigeco (o Agrigento). A seguire Urania-Cividale e Assigeco (o Agrigento)-Udine (22/23 aprile), Cividale-Torino e Udine-Urania (29/30 aprile), Torino-Udine e Assigeco (o Agrigento)-Cividale (7 maggio).

IPOTESI DERBY

Classifiche alla mano, ci sono buone possibilità che Udine e Cividale si affrontino nei quarti di play-off. Accadrebbe se le due friulane si dovessero classificare una seconda e l’altra terza nel girone Blu, oppure una prima e l’altra quarta.