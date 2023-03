Pordenone, pretendi di più dai rinforzi Gucher ed Edera

Non è certo colpa degli acquisti di gennaio se il Pordenone ha (quasi) compromesso la promozione diretta in B, ma è certo che chi è arrivato dal mercato non ha rappresentato il “turbo” della squadra.

Arrivati al termine della finestra di riparazione, Simone Edera e Robert Gucher non sono riusciti a dare praticamente nulla ai ramarri. Colpa loro, della guida tecnica o di chi li ha ingaggiati?

Non è il momento di aprire processi, fatto sta che la lunga inattività da cui provenivano i due calciatori ha inciso sulle loro prestazioni. Tanto che l’ex attaccante del Torino è rimasto ai box nelle ultime tre gare (infortunato, rientrerà lunedì con la Pro Sesto), mentre l’ex centrocampista del Pisa non riesce a trovare il ritmo giusto.

Per avere Gucher, classe 1991, capitano dei toscani, è stato sacrificato Edgaras Dubickas, attaccante lituano che passerà sotto la Torre a giugno, una volta completato il campionato in prestito.

Uno dei pochi giocatori neroverdi con una prospettiva da serie B lascerà dunque i ramarri. Qualcuno credeva che il centrocampista austriaco potesse valere il salto di qualità.

Le doti tecniche e caratteriali non gli mancavano (e non gli mancano) di sicuro, tuttavia arrivava da quasi un anno di inattività. A Pisa infatti era finito fuori dal progetto tecnico. Doveva trovare la condizione giusta, che non ha però ancora trovato.

Aveva illuso lo scampolo finale di partita col Renate all’’esordio. In tutto ha disputato otto gare per un totale di 259’. Non è mai stato in campo per 90’ ed è stato impiegato mezzala, quando il progetto iniziale era quello di assegnargli il ruolo di trequartista.

Fisicamente è parso giù di corda tanto quanto Edera, attaccante potenzialmente da serie A. Fermo ai box da un anno, ha collezionato sei presenze nei 103’ in cui è stato in campo.

Ha segnato il gol della bandiera con l’Arzignano, ha sbagliato quello che poteva valere la vittoria a Salò. Come Gucher, avrebbe forse avuto bisogno di giocare di più, in modo da guadagnare la condizione fisica che serviva per rivaleggiare a questo livello. Il Pordenone tuttavia doveva vincere e necessitava di giocatori pronti.

Per questa situazione i tifosi rumoreggiano e non a torto. Se fosse arrivato quell’attaccante di spessore che secondo molti serviva, chissà, la squadra avrebbe potuto rimanere incollata al primo posto.

Alcune manovre in entrata sono state però fermate da elementi che non hanno voluto muoversi dal De Marchi. Ormai per la serie B diretta serve solo un’impresa: sei punti da recuperare in cinque giornate sono tanti. Forse troppi.

Certo è che bisogna a tutti i costi rimettersi a correre, almeno per continuare a sperare.