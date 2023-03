Il Pordenone lancia la volata per la B: sarà una corsa a cinque tappe

PORDENONE. Sei punti da recuperare, cinque partite in cui sperare. Il Pordenone programma la disperata rimonta sulla Feralpisalò, leader del girone A di serie C.

L’operazione scatta lunedì 27 marzo con un incontro subito fondamentale, quello con la Pro Sesto, seconda forza del campionato. I ramarri giocheranno sapendo già l’esito del match della capolista, impegnata domani col Trento di Tedino.

Nella migliore delle ipotesi, la squadra di Stefani potrebbe chiudere il turno a tre lunghezze dai bresciani. Dopodiché non si dovrebbe più sbagliare e sperare in altri passi falsi dei gardesani. Operazione difficile? Sì. Impossibile? No. È necessario crederci.

La tabella illustra il cammino da qui alla fine delle contendenti alla promozione. Il Vicenza è stato inserito perché la matematica lo tiene in vita, ma le speranze di vittoria nel suo caso sono assai poche, se non nulle. È però un avversario del Pordenone, che alla penultima giornata dovrà andare al Menti.

Sarà una sfida tra grandi deluse del campionato, oppure i friulani culleranno ancora qualche chance? Chissà. È la speranza, perché la Feralpi, all’ultima curva, affronta la Pro Sesto. I ramarri dovranno trovarsi a portata di sorpasso. Sì, perché in caso di arrivo a pari punti in cima alla graduatoria, avanzano in B i bresciani per il miglior rendimento nello scontro diretto (una vittoria e un pari).

A proposito, la squadra di Vecchi non ha un calendario così semplice. Tre gare su cinque in trasferta, a partire dalle prossime due. Quindi il match con la Triestina in piena corsa per la salvezza, il duello col Novara (capace di rifilare quattro sberle al Pordenone) alla penultima e, va ricordato, sempre quell’incontro con la Pro Sesto.

Un team che, tra l’altro, i ramarri devono battere, non soltanto per sorpassarlo in classifica. Il vantaggio nello scontro diretto può essere determinante per stabilire l’ordine d’arrivo per gli eventuali play-off. All’andata coi milanesi finì in parità.

Con una vittoria si risolverebbe ogni tipo di problema. Di certo il Pordenone deve portare a casa il successo, anche in chiave secondo posto. Se la formazione di Andreoletti dovesse vincere, porterebbe a cinque i punti di vantaggio sui ramarri, che nel frattempo potrebbero essere superati dal Lecco, ora distante una lunghezza.

Se il gruppo di Stefani vince, prenderebbe l’abbrivio giusto per affrontare una trasferta delicata come quella di Busto Arsizio con la Pro Patria e l’incontro in casa con una pericolante Pro Vercelli. Appurato che alla penultima giornata c’è il Vicenza, nei 90’ finali a Fontanafredda arriva l’Albinoleffe.

Nel 2015, battendo i bergamaschi all’ultimo turno, i ramarri agganciarono i play-out. Un precedente fortunato, da valorizzare in qualche modo, così come va valorizzato il fatto di giocare tre turni su cinque in casa. Il Tognon sarà chiamato a essere il dodicesimo uomo già da lunedì. —

