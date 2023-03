Tolmezzo vola, è qui la festa: conquistata la promozione in Eccellenza

Con cinque giornate di anticipo il Tolmezzo Carnia conferma la sua strepitosa stagione (diciannove successi consecutivi) guadagnando una strameritata promozione ritrovando l’Eccellenza dopo sei anni di “purgatorio” superando il pericolante Bannia uscito a testa alta dai fratelli Ermano che hanno presentato, nonostante la pioggia, spalti gremiti.

«Una emozione unica verso un campionato che ha messo in evidenza l’indubbio valore della squadra – gongola il presidente carnico, Michele Ianich - ed è stata una stagione che ci ha visto protagonisti grazie ad un gruppo stupendo e molto coeso che ha dimostrato un viscerale attaccamento alla maglia e al territorio».

Squadra già pronta per affrontare la nuova categoria? «Siamo una squadra di livello – ammette Ianich – ma assieme ai tecnici valuteremo se ci saranno le possibilità per trovare qualche ritocco che serva ad elevare il tasso tecnico della squadra, magari con qualche giocatore di esperienza».

La partita. Padronanza territoriale, e non poteva essere diversamente visto il valore delle due formazioni, da parte dei tolmezzini mentre il Bannia ha messo in atto una difesa molto concentrata (sugli scudi il giovane portiere, classe 2003, Del Col) con attente marcature sul duo Motta- Sabidussi (Gregorutti out per problemi muscolari) cercando, quando possibile, qualche azione di rimessa.

Nel primo tempo occasioni gol fallite in successione da Sabidussi, Fabris e Vidotti, con quest’ultimo che ha centrare un clamoroso palo di testa su cross dalla linea di fondo di Motta. Ospiti a sfiorare il vantaggio con un montante centrato da Pase su azione d’angolo.

Nella ripresa il vantaggio si concretezza allo scoccare del 27’ con una inzuccata ravvicinata di Motta su pennellato corridoio di Faleschini, quindi Nagostinis (entrato a sostituire Zanier) firma la sua personale doppietta con un colpo di testa nei pressi della linea di porta e con un diagonale a pelo d’erba. Poi il via alla festa rossoblu.