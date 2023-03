Pordenone, basta Ajeti per tre punti d’oro: Pro Sesto sorpassata e primato a 4 punti

FONTANAFREDDA. Basta un gol di Ajeti nel primo quarto d’ora al Pordenone per mettere in saccoccia tre punti d’oro in uno stadio Tognon da brividi, con 2 mila 200 spettatori presenti: battuta e sorpassata la Pro Sesto al secondo posto, ma soprattutto ridotta la distanza dal primato della Feralpisalò a 4 lunghezze (5 effettive, considerando lo scontro diretto sfavorevole) a quattro giornate dalla fine della stagione regolare. Insomma, si può tornare a sperare nel salto diretto in serie B, anche se la strada rimane difficilissima. Ma il pubblico di Fontanafredda e mister Stefani ci credono.

Dopo un’iniziale fase di predominio territoriale del Pordenone, al 6’ arriva un’occasionisima per gli ospiti: Capelli scende sulla destra e crossa in mezzo, dove Sala si fa trovare libero, ma da posizione favorevolissima non trova lo specchio della porta.

Il pericolo scampato scatena la reazione dei neroverdi, al 13’ passano: punizione velenosa di Burrai dalla trequarti, Ajeti anticipa tutti all’altezza del dischetto del rigore inginocchiandosi quasi per infilare di testa all’angolino il suo sesto gol stagionale.

E al 20’ hanno una grande chance per il raddoppio: lancio illuminante del solito Burrai per l’inserimento di Pinato, che supera anche il portiere avversario ma si fa respingere la conclusione da un difensore sulla linea di porta. Il Pordenone gioca bene, diverte il numeroso pubblico del Tognon e sfiora nuovamente il 2-0 al 25’, con un perentorio stacco di Dubickas, sul quale Del Frate si salva in tuffo compiendo un mezzo miracolo in due tempi.

Al 33’ cross dalla destra e colpo di testa di Piscopo bloccato dal portiere avversario. La ripresa si apre al 7’ con un destro di Zammarini che si spegne sul fondo. Ma come spesso è accaduto negli ultimi mesi, il Pordenone non riesce a chiudere la partita, pian piano la sua spinta si affievolisce e la Pro Sesto ne approfitta per alzare il baricentro.

Al 20′ Festa blocca una conclusione di D’Amico, al 22’ si accende un batti e ribatti in area neroverde, il fuorigioco fa tirare un sospiro di sollievo ai mille 600 del Tognon. E poco dopo Bruscagin salva su un tiro a colpo sicuro della squadra avversaria.

Appena entrato, Candellone al 28’ si fa vedere dalle parti di Del Frate. Prima della fine ci prova anche Piscopo. Nulla di fatto, ma al Pordenone va benissimo così.