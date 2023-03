Maniago, appuntamento dal 20 al 23 aprile con la Coppa del Mondo

Una delle capitali mondiali del paraciclismo. È quello che, negli anni, ha avuto la capacità di diventare Maniago, che dal 20 al 23 aprile ospiterà una delle tre tappe di Coppa del mondo 2023. L’evento è stato presentato, ieri sera, al palasport della città dei coltelli. Il grande paraciclismo internazionale ritorna per la quarta volta nel Friuli occidentale, dopo il Mondiale 2018 e le tappe di Coppa del mondo 2025 e 2017, ospitate, per l’appunto, da Maniago. Come avvenuto negli anni scorsi, emozioni e adrenalina si fonderanno per un evento che si preannuncia spettacolare.

Tante le autorità intervenute ieri a Maniago. Una serata iniziata col ricordo di Mauro Valentini, al quale è dedicata la tappa con un trofeo intitolato alla sua memoria. A fare gli onori di casa, il sindaco Umberto Scarabello, il quale ha accolto, tra gli altri, l’ex ct azzurro del paraciclismo Mario Valentini – padre di Mauro –, presidente della Asd Giubileo Disabili di Roma che organizza la tappa col supporto del Comune. Assieme a lui, l’ex ct azzurro Davide Cassani, l’ex prof Marzio Bruseghin, Rino De Candido, ex tecnico delle nazionali italiane juniores e di paraciclismo. E ancora, il presidente del Comitato paralimpico Fvg, Giovanni De Piero, il vicepresidente della Federciclismo, Ruggero Cazzaniga e, per l’Uci Daniela Isetti. Presenti anche la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo e l’atleta non vedente Beatrice Cal, pluricampionessa italiana.

A Maniago si sfideranno 460 atleti in rappresentanza di 39 nazioni, di 5 continenti. Numeri da record, che si spiegano anche col fatto che la tappa di Coppa del mondo di Maniago metterà in palio punti per la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il circuito di gara si svilupperà tra Maniago e Montereale Valcellina: è stato definito “spettacolare” dagli organizzatori, al pari dell’arrivo. C’è lo sport, ci sono i temi sociali, ma la manifestazione avrà anche importanti ricadute economiche per il territorio, stimate in diverse centinaia di migliaia di euro. All’evento collaborano anche il Comune e le associazioni di Montereale Valcellina, unite a quelle di Maniago in un prezioso gioco di squadra.

Tanti gli eventi collaterali, compresa la presenza nelle scuole, per diffondere agli studenti un messaggio circa l’importanza dello sport paralimpico e i diritti delle persone disabili. Sensibilizzazione attraverso lo sport, aspettando l’agonismo e l’adrenalina del grande paraciclismo internazionale. Che, ormai, a Maniago è di casa.