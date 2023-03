Pittin è il re di Coppa: «E ora punto a Parigi»

Spettacolare trionfo di Erik Pittini in Coppa del Mondo. Nella prova individuale di skeet della tappa di Larnaca, a Cipro, il friulano delle Fiamme Oro ha conquistato il primo oro della carriera in questa competizione e ora sogna le Olimpiadi.

Venticinque anni, originario di Priola di Sutrio, Erik si allena al Tiro al Volo Porpetto. È un talento emergente della specialità e ambisce a seguire le orme di Chiara Cainero. I Giochi di Parigi 2024 sono un obiettivo difficile, ma allo stesso tempo concreto.

«Per me era la prima gara dell’anno – conferma il friulano –. Inizio la stagione con un ottimo risultato e soprattutto inizio la scalata verso le Olimpiadi, perché è lì che voglio arrivare. Non so se sarà possibile, ma io ce la metterò tutta».

Nel tiro al volo la qualificazione si conquista per nazione (anche se solitamente poi viene convocato l’atleta che ha contribuito alla qualificazione). I prossima pass verranno assegnati all’Europeo, al mondiale e ai Giochi Europei, con un solo pass per nazione per ciascuna competizione.

«Sono queste le manifestazioni a cui spero di poter partecipare, per riuscire a ottenere la qualificazione per la prossima rassegna olimpica».

A Cipro il carnico ha acciuffato la qualificazione alla fase finale con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile. Ha invece condotto in maniera perentoria sia lo shoot off (120/125, +7 +3) che la semifinale (29/30, primo punteggio del ranking match 2).

L’azzurro, alla sua prima affermazione a questo livello, si è dimostrato pressoché perfetto nella finalissima, rompendo 38 dei 40 piattelli a disposizione, vincendo il duello con il finlandese Eetu Kallioinen (35/40). Al terzo posto, a completare il podio, il tedesco Sven Korte (24/30), che ha preceduto lo statunitense Dustan Taylor. Tra gli altri azzurri, diciottesimo posto di Cassandro Tammaro, ventireesimo di Elia Sdruccioli.

Nella gara femminile di skeet Chiara Cainero ha chiuso solo all’undicesimo posto, restando esclusa dalla fase finale della competizione. La migliore azzurra è stata Chiara Di Marziantonio. Oggi Erik Pittini non sarà invece tra gli azzurri in pedana per il mixed team, gara in agenda a Parigi 2024.