Pordenone, Stefani arma in più nella volata per la B

Un’arma su cui il Pordenone può contare nella volata finale verso la serie B è rappresentata dal suo tecnico. Sì, perché Mirko Stefani ha dimostrato nella partita con la Pro Sesto di poter essere un fattore. Nonostante abbia incominciato ad allenare solo all’inizio di questa stagione, e nonostante sia stato promosso dagli under 17 alla guida della prima squadra neppure un mese fa, il 39enne trentino ha saputo prendere la squadra in mano, dando la sua impronta e non facendosi condizionare troppo da ciò che gli accade attorno. Una forza che la squadra ha percepito, un aspetto che può tornare utile ai ramarri nella lotta con la Feralpisalò per la B.

Se qualcuno aveva dei dubbi sulle qualità di Stefani si è potuto ricredere pochi giorni fa, visto il modo in cui ha gestito la gara con la Pro Sesto.

L’ex capitano ha capito che per vincere doveva fare qualcosa di diverso, visto che il 3-4-2-1 con cui giocano i milanesi mette in difficoltà tanti avversari. Il Padova, nella sfida dell’andata, ha proposto un’idea simile (col 3-4-3) e i ramarri col loro 4-3-1-2 hanno sofferto, incassando il primo ko in campionato.

Stefani ha deciso di adottare il 3-5-2, sistema che riteneva congruo per stanare la Pro Sesto. Ha dimostrato di andare contro la filosofia societaria, che non ama affatto la difesa a tre. E ha avuto ragione: il gran primo tempo del Pordenone si spiega anche così, coi ramarri disposti di fatto a specchio, capaci di annullare i milanesi e di ripartire forte.

La squadra ha trovato l’1-0 e avrebbe anche potuto segnare il bis e il tris, se solo Pinato e Dubickas fossero stati più cinici.

Un gran bel biglietto da visita che può mostrare Stefani in questo finale infuocato, in cui il Pordenone deve provare a vincere tutte le ultime quattro gare rimaste per sperare nella promozione diretta. Bisogna recuperare quattro lunghezze alla Feralpisalò e scavalcarla poi di un punto: gli scontri diretti premiano infatti i bresciani.

I ramarri non sono più padroni del loro destino, ma possono mettere pressione ai rivali e hanno le qualità per fare un filotto. Stefani punta a questo e per centrarlo non si dimostrerà fedele a un modulo, sceglierà anche in base all’avversario. Perché adesso conta più di tutto essere pragmatici e andare dritti al risultato.

L’atteggiamento scelto dal tecnico dei neroverdi si è rivelato quello giusto, con la Pro Sesto è passato alla cassa. E probabilmente così facendo potrà ancora ricavare dei benefici, per la gioia del club e dei tifosi.