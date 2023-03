Sarà una donna ad arbitrare Bologna-Udinese

L’arbitro è donna per l’Udinese e la notizia della designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi fa già parte della storia che verrà scritta dalle 12.30 di domenica allo stadio Dall’Ara di Bologna, quando sarà il fischietto della sezione di Livorno a dare l’inizio alla sfida sotto le due torri.

Da quel momento in poi Bologna e Udinese si ritroveranno accomunate per la prima volta nella loro storia dalla direzione affidata al primo arbitro donna del nostro movimento calcistico di vertice, una novità in stretta linea con i tempi se consideriamo che è solo dalla stagione in corso che l’Aia ha promosso nella massima serie il fiore all’occhiello dell’arbitraggio al femminile.

Trentaduenne, impiegata in un centro studi di diritto del lavoro e come ricercatrice all’Università di Bergamo, la Ferrieri Caputi ha infatti esordito in serie A come direttore di gara in Sassuolo-Salenitana dello scorso 2 ottobre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scardinando anche un’altra porta poi tenuta ben chiusa dalla classe arbitrale, quella delle dichiarazioni pubbliche.

«È stato bellissimo. Le tifoserie mi hanno accolto benissimo e in parte è stata una festa. Ero concentrata sulla gara, ma ho sentito i cori dei bambini e mi ha fatto piacere».

Così disse la Ferrieri Caputi alla “Domenica Sportiva”, là dove indicò come modello la francese Stephanie Frappard, la prima arbitro donna a dirigere una partita ai Mondiali, Costarica-Germania, in Qatar. Germania che sabato scorso, nell’amichevole col Perù a Magonza, ha tenuto a battesimo anche l’arbitro di Livorno, diventata così la prima donna italiana a dirigere una gara tra nazionali maschili maggiori.

Tornando al campionato, a Bologna domenica la Caputi sarà coadiuvata dagli assistenti uomini Bindoni e Scarpa, con Mariani quarto uomo, mentre nella sala Var di Lissone ci sarà il bergamasco Mazzoleni, reduce dalle polemiche di Inter-Juventus, con Marini assistente al video.

Prima volta quindi per l’Udinese con un arbitro donna, ma va anche ricordato che la stessa Ferrieri Caputi fu quarto uomo a Monza lo scorso 26 agosto, nella sfida diretta da Di Bello e vinta 2-1 dai bianconeri, e che nel 2021 allo stadio Friuli c’era già stata una donna nella squadra arbitrale, con l’assistente Francesca Di Monte della sezione di Chieti a coadiuvare l’arbitro Matteo Marchetti in Udinese-Verona concluso sull’1-1, con un discusso rigore concesso al Verona nel finale, dopo un lungo check con il Var.