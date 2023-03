Udine e Cividale, sfida a distanza per sei settimane

Dopo cinque mesi di sfide in serie A2 è tempo di rimescolare le carte. I gironi Verde e Rosso si fondono e danno vita ai gironi Giallo, Blu e Bianco, più il drammatico girone Salvezza. Da sabato a domenica 7 maggio le due compagini friulane duellano a distanza nel girone Blu per assicurarsi il miglior posto possibile nel tabellone play-off, consapevoli che ci sono buone possibilità di trovarsi di fronte nei quarti di finale. Vediamo nel dettaglio notizie, curiosità e prospettive riguardanti Udine e Cividale.

DATE

Tocca alla Gesteco aprire la seconda fase, sabato alle 20 contro l’Urania. I ducali giocheranno cinque volte su sei di sabato: in casa è un’abitudine consolidata, accadrà anche in trasferta a Milano (altro team che anticipa al sabato sera) e Torino (a causa della Pasqua). L’Old Wild West ha in calendario cinque gare su sei la domenica, con l’unica eccezione per la trasferta di Milano nel sabato pasquale.

IPOTESI DERBY

L’obiettivo delle due corregionali è uno dei primi due posti, che garantiscono il fattore campo nei quarti di finale. Vista la classifica attuale (Torino, Milano e Cividale a quota 6 punti, Udine 4, Bologna 2 e Piacenza 0), un derby nei play-off è molto probabile. Può accadere se una delle due friulane si piazza al primo posto e l’altra quarta, oppure se si piazzano seconda e terza.

SUGGESTIONI

Non mancano gli intrecci carichi di significati. Come quello del friulano Franco Ciani, che tornerà due volte in regione nel giro di pochi giorni, oppure quello di “Dada” Pascolo: domenica tornerà sul parquet del Carnera da cui spiccò il volo, il 15 aprile affronterà le Eagles che lo corteggiarono a lungo in estate. A proposito di mercato, in Apu-Assigeco fari puntati su Luca Cesana, vicinissimo a vestire il bianconero prima che la dirigenza udinese virasse su Mattia Palumbo.

ALTRI GIRONI

Nel corso delle prossime due settimane sarà interessante gettare uno sguardo a quel che accade negli altri gruppi, dato che sia Apu che Ueb sono sicure di disputare i play-off. Si proseguirà con due tabelloni distinti, Oro e Argento, e altrettante promozioni in palio. Nel girone Giallo ci sono le migliori sei della prima fase, con in prima fila, oltre a Forlì, anche Treviglio, concretissima negli scontri diretti a differenza di Cremona. Il girone Bianco promuoverà ai play-off quattro squadre, Rimini e Trapani partono col vento in poppa. Infine il girone Salvezza, con due retrocessioni immediate, quattro squadre ai play-out e due che restano in categoria. Incredibile che le otto partecipanti partano tutte alla pari con 8 punti.